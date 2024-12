L’Ensemble Vocale Cantica Nova quest’anno si propone con il concerto natalizio Christmas Soul&Gospel Project, un percorso musicale per condividere le emozioni e l’atmosfera natalizia con brani pop, soul, spiritual e gospel della tradizione nero-americana.

Un avvicendarsi di voci soliste, coro e ritmo sottolineati dall’accompagnamento del pianoforte.

Dopo aver esordito l’8 dicembre a Tremestieri Etneo, il 14 a piazza Duomo a Milazzo e il 15 a Brolo, sabato 21 sarà presente al Parco Corolla: 19.30 ai mercatini natalizi, 21.30 e 23 nella galleria.

Con il Patrocinio del Comune di Milazzo, l’Ensemble milazzese si esibirà al teatro Trifiletti sabato 28 dicembre alle 19.30 con ingresso gratuito.

Seguirà il concerto nel Santuario Maria S.S. Annunziata di Fiumedinisi domenica 5 Gennaio e il XXXV concerto dell’Epifania il 6 Gennaio a Milazzo nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore.

Il Cantica Nova nasce a Milazzo nel 1989 fondato da Francesco Saverio Messina e da alcuni degli attuali cantori esordendo con il primo concerto il 3 Marzo del 1990; viene costituita in Associazione Corale nell’Ottobre del 1996.Lo studio di autori rinascimentali ne ha caratterizzato l’attività concertistica fin dal suo esordio sviluppando, in seguito, un ampio repertorio di cui fanno parte autori contemporanei, brani di musica leggera e popolare internazionali, gospel e spiritual della tradizione nero-americana.Nel corso degli anni ha svolto stage di vocalità e canto corale con i Maestri Rinaldi, Pfaff, Graden, Popescu, Sánchez Carbone, Franków-Żelazny.

In questi anni si è esibito in importanti festival e concorsi in Italia e all’estero.Nel mese di agosto del 2012 ha effettuato due importanti concerti a Bucarest e Braşov durante una tournèe in Romania.

Ha inciso due lavori discografici per la Casa Editrice “Novecento”: “Vento di emozioni” (2004) e “Radici” (2013).Dal 2009 promuove e organizza a Milazzo il Festival Corale Internazionale “InCanto Mediterraneo” che si svolge con cadenza biennale (2009-2011-2013-2015-2017-2019-2022-2023); prossima edizione 6÷12 Luglio 2025.

Il coro è composto da circa 26 voci (femminili e maschili). Alcune importanti partecipazioni e premi conseguiti: 2004 1° classificato al Concorso Nazionale di Caccamo (Italia) per giovani musicisti; 2006 1° classificato al Festival Corale di Malgrat de Mar (Spagna); 2007 1° classificato al Festival Corale Internazionale di Lodi (Italia); 2010 premio per la migliore esecuzione di musica rinascimentaleal Festival Corale internazionale di Ohrid (Rep. di Macedonia); 2018 medaglia di bronzo alla IX edizione del Festival & Competizione Internazionaledi Musica Sacra “Laudate Dominum” a Vilnius (Lituania); 2023 medaglia d’oro nella categoria pop, jazz spiritual,medaglia d’oro nella categoria folksong “a cappella”, medaglia d’argento nella categoria chamber choir al XVI InternationalFestival Advent and Christmas Music di Bratislava (Slovacchia). SOPRANI: Giusy Aricò, Stella Calderaro, Sofia Cambria, Katia Catanese, Deborah Kay, Stefania Isgrò, Grazia Marullo,Arianna Torre, Angela Venuti. CONTRALTI: Isabella Accorinti, Marie Hélène Alliata, Arturo Calderaro, Tania Cardone, Monia Chiarenza, Daniela Marcelli, Patrizia Saporita.TENORI, Francesco Gitto, Angelo La Rosa, Gabriel Foti, Francesco Gitto, Francesca Mustica, Gianluca Vento. BASSI: Mariano Calderaro, Marcello Otera, Nino Ruggeri, Franco Schembri, Ignazio Sparacino. PIANOFORTE: Antonio Cardone – DIRETTORE: Francesco Saverio Messina

