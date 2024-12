Venerdì 20 dicembre è stata istituita una giornata speciale di donazione di sangue. L’inziativa “Un dono per tutti” è il frutto dell’intesa tra la Compagnia Carabinieri di Milazzo, comandata dal capitano Alberto Del Basso, e l’Avis Comunale di Milazzo, presieduta da Silvestri.

L’evento vedrà la presenza, nei pressi della sede del Comando Carabinieri di Milazzo, dell’autoemoteca e del personale sanitario per effettuare le donazioni, ciò al fine di poter meglio gestire le adesioni dei tanti militari provenienti dai diversi reparti della Compagnia, nonché permettere la massima partecipazione alla cittadinanza idonea alla donazione di emocomponenti.

Anche quest’anno, nello spirito di solidarietà e aiuto verso il cittadino che da sempre la contraddistingue, l’Arma mamertina ha voluto offrire il proprio supporto al sistema sanitario attraverso un gesto il cui significato assume un valore ancor più profondo in prossimità del Santo Natale. Un periodo, quello festivo, che si caratterizza per una cronica riduzione del numero di donazioni a causa dei prevedibili movimenti “vacanzieri” in occasione delle ferie natalizie.

E’ bene ricordare che la richiesta di sangue non subisce flessioni, quale fondamentale sostegno, ad esempio, per i malati talassemici, nonché preziosissima riserva “d’emergenza” in occasione di interventi chirurgici.

L’evento avrà luogo presso il comando dei Carabinieri di Milazzo, via Giordano Bruno 8, dalle 7.30 alle 11.

L’INVITO A PARTECIPARE. Coloro i quali fossero interessati a donare basta contattare la sede Avis sita in via On. G. Martino, 1 o telefonare allo 090.9287464

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin