Basket/Serie B, per il big match ingresso gratuito per le società sportive. Ecco cosa fare

In occasione del big match del campionato di Serie B di Basket in programma per domenica 22 dicembre, alle 18, che vedrà la Svincolati Milazzo ospitare la Viola Reggio Calabria capolista imbattuta del campionato, la società milazzese, in collaborazione con il Movimento Sportivi Milazzesi, ha deciso di omaggiare l’ingresso ai tesserati di tutte le società sportive mamertine.

Per l’occasione si chiede di indossare l’abbigliamento societario.

Le richieste a svincolatiacademy@gmail.com entro le 12 del 22 dicembre.

