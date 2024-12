Una serata interamente dedicata al mito del rock italiano. È in programma per sabato 28 dicembre all’Eolian Milazzo Hotel un tributo a Vasco Rossi. Sul palco del ristorante milazzese si esibirà Carlo Rizioli, artista poliedrico che ha scritto per Eros Ramazzotti, Nicole Scherzinger, Emma e molti altri. Accanto a lui, il talento degli Aristos, band che ha calcato palcoscenici internazionali con collaborazioni prestigiose. Musica, buon cibo con i piatti di chef Massimo Milano e il grande spirito di Vasco per un evento che ti farà cantare tutto il pubblico presente.

Carlo Rizioli, frontman bolognese e voce della band, è un musicista, cantante e autore che ha scritto canzoni conquistando le classifiche e raggiungendo numerosi dischi di platino. Ha scritto, tra gli altri, per Eros Ramazzotti e la cantante statunitense Nicole Scherzinger (Fino all’estasi), gli Stadio (Diamanti e caramelle, Onde d’inverno, Inseparabili, Anna che non si volta), Emma Marrone (Sarò libera), Marco Carta (Scusami amore). Ha cantato inoltre con Maurizio Solieri, storico chitarrista di Vasco Rossi, Daniele Tedeschi e Mimmo Camporeale.

Gli Aristos, già Premio della Critica a ‘Una voce per Sanremo’ e Official Tribute Band dei Pooh, formazione con cui hanno inciso a Milano il singolo ‘Anni senza fiato’, contenuto all’interno del progetto Pooh Tribute Band Project prodotto da Red Canzian dei Pooh, sono session-men di noti artisti nazionali e internazionali.

La band ha all’attivo prestigiose collaborazioni, tra cui i Pooh, i Matia Bazar, Riccardo Fogli, Ronnie Jones, Red Canzian, Dodi Battaglia, Franco Califano, Claudio Golinelli, Pamela Prati, Aleandro Baldi, i Ricchi & Poveri, Gianni Nazzaro, Christian, Viola Valentino, Barbara Cola, Gianfranco D’Angelo, Stefano Masciarelli, e tour all’estero in Inghilterra, Stati Uniti d’America, Svizzera, Slovacchia, Russia, Repubblica di Malta.

