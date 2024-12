Next

La consulta giovanile e le numerose associazioni aderenti invitano la comunità a partecipare numerosa per vivere un’esperienza musicale che saprà emozionare e ispirare.

L’evento di beneficenza rappresenta non solo un’occasione per celebrare insieme l’arrivo del Natale, ma anche un invito a riscoprire i valori di pace, gioia e unione che questa festività porta con sé.

Il 22 dicembre, alle 19.30, la suggestiva Chiesa del Sacro Cuore di Gesù ospiterà la prima edizione del concerto di beneficenza gospel natalizio. Per l’occasione si esibirà il coro Palermitano “ Voci di Gioia “. Una serata all’insegna della musica, della spiritualità e della condivisione, dove le voci calde e coinvolgenti del coro daranno vita ai più celebri brani della tradizione gospel e natalizia, regalando al pubblico un momento emozionante e suggestivo.

Milazzo, al via la prima edizione del concerto di beneficenza "Gospel Natalizio"

Milazzo, al via la prima edizione del concerto di beneficenza “Gospel Natalizio”

