Egregio Direttore,

con riferimento all’articolo pubblicato in data odierna (17 dicembre 24) sulla testata “oggimilazzo.it”, dal titolo “Indiscrezioni politiche, il consigliere di opposizione Damiano Maisano passa al centrodestra”, nel cui corpo si adombra l’ipotesi di un mio passaggio nelle fila della maggioranza che sostiene l’Amministrazione in carica,

Le esprimo tutto il mio disappunto per le modalità con cui è stata gestita la falsa notizia, frutto, evidentemente, di un malevolo pettegolezzo se non addirittura di un volgare tentativo di inquinare la mia immagine.

Per evitare la pubblicazione di una notizia falsa sarebbe stata sufficiente anche solo una verifica telefonica che Le avrebbe dato la certezza che mai, in nessun caso, la città mi vedrà a sostegno di un’amministrazione e di un sindaco che in questi anni ho combattuto con la forza degli argomenti.

Il mio personale obiettivo è di lavorare, con tutte le forze di opposizione, per garantire che Milazzo possa tornare ad una stagione di buon governo e di gestione sana, democratica e trasparente e perché ciò accada è indispensabile archiviare la stagione del sindaco Midili e dei suoi compagni di viaggio.

Sono certo che vorrà pubblicare questa breve replica per consentire il ripristino della verità sui fatti oggetto dell’articolo.



Il Consigliere Comunale Damiano Maisano

