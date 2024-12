Riceviamo e pubblichiamo la lettera del nostro lettore Sebastiano Arcoraci. Che polemizza sulla decisione di scegliere piazza Marconi per la pista di ghiaccio.

LA LETTERA. Nuova Piazza Marconi o Tendopoli? Vivo fuori da 45 anni, ma spesso torno a Milazzo, specie per Natale per trascorrerlo in famiglia col calore degli affetti. Mi aveva colpito positivamente, di recente, l’idea del signor sindaco mamertino, Pippo Midili, che, aveva annunciato, e poi, finalmente inaugurato, a ottobre, la nuova Piazza Marconi, intorno alla storica stazione dei treni di Milazzo.

L’idea di realizzare una nuova Piazza, seppure con qualche giusta polemica degli ambientalisti, per il nefasto destino degli alberi già esistenti nella Piazza, mi aveva entusiasmato, specie se inserita nel contesto di una futura riqualificazione e riuso del sedime della vecchia e tanto amata, da noi milazzesi, stazione dei treni, simbolo della nostra storia cittadina e di molti uomini e donne che l’hanno vissuta.

Con mia amara sorpresa, però, passando ieri, non ho più potuto ammirare la piazza, né la sua veduta prospettica, né il verde attorno, né i vialetti , tantomeno i giochi d’acqua zampillanti del progetto originale. Cosa è successo? Mi sono chiesto.

Dove finita la bella piazza tanto osannata dal sindaco e dai suoi aficionados sostenitori? Perché io, sinceramente, ieri, ho potuto vedere solo un guazzabuglio, un informe accatastamento di tende bianche da campeggio, o da mercatino di basso rango, una sorta di tendopoli insomma.

Perché tutto questo? Il mistero, avvicinandomi, si è presto svelato: una piccola pista del ghiaccio e vari gazebo natalizi hanno nascosto e occupato interamente la bella piazzetta.

A mio parere, è stato un errore la scelta del luogo dove fare la pista del ghiaccio, perché oltre ad essere davvero striminzita e fuori mano, risulterà poco controllata “socialmente”, e inoltre, è situata di fronte, e, a ridosso di una inquinante e pericolosa pompa di benzina.

A Riccione, per esempio, è sul lungomare, non su una piccola piazzetta di soli 1350 metri quadrati, ben illuminata, recintata e con idonee misure di sicurezza, adeguatamente presidiata da una nutrita squadra di operatori. Per questo, davvero non riesco, a immaginare una pista di pattinaggio, degna di tal nome, in quella piazza, specie ora che sembra, ripeto, solo, una informe tendopoli, che nasconde il panorama offerto dalla piazza nel suo naturale aspetto.

Un monumento alla bruttezza lo definirei, altro che in sintonia con lo slogan, usato da qualche forza Politica Siciliana, “sarà bellissima”.

Direi piuttosto che se ne potrebbe coniare uno diverso, dal titolo: “sarà bruttissima”.

Mi perdoni signor sindaco, ma forse è il caso, prima di inaugurarla, di spostare in altro luogo la bella idea della pista del ghiaccio. Ci allieti piuttosto il Natale preservando la piazza da un uso poco consono, e per nulla idoneo, rispetto alle “funzioni” tipiche di una piazzetta, per la quale, se non vado errato, è stata spesa una cifra esorbitante, ben 730 mila euro.

In attesa che il signor sindaco mi illumini e illumini i cittadini milazzesi, mi godo, nella mia mente, l’immagine della bellissima, questa sì, pista di pattinaggio, quella sul lungomare di Riccione.

LETTERA FIRMATA da Sebastiano Arcoraci

