E’ stata una mattinata indimenticabile per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale Fogliani di Milazzo. Nelle loro stanze sono piombati Batman, Spiderman, Ironman, Hulk e tanti altri personaggi. I tanto amati supereroi hanno volato dal tetto del Fogliani per portare un messaggio a tutti i bambini ricoverati: quello di non mollare mai.

L’iniziativa promossa dall’associazione Acapulco, è cominciata alle 11 quando, sotto gli occhi attenti della Polizia Locale che si è occupata dell’ordine pubblico, tutti hanno alzato gli occhi al cielo per ammirare il volo dei coraggiosi volontari della Sea “SuperEroiAcrobatici Odv Ets”.

«Sentiamo – dichiara Dario Ilacqua, presidente di Acapulco – il bisogno di compiere qualcosa di utile a fini sociali e non potevamo trovare persone migliori dei bambini che ogni giorno dimostrano forza e coraggio contro la malattia».

L’associazione Acapulco Ets, è nata nell’agosto dell’anno scorso con sede a Torregrotta, si impegna nella programmazione di eventi in ambito sociale grazie alla collaborazione di sette soci. Questa iniziativa rientra nell’ambito della quarta edizione della raccolta di giocattoli “Regala un giocattolo. Regala un sorriso”.

«Quest’anno abbiamo chiesto aiuto – continua Ilacqua – ai supereroi acrobatici per dare a questi bambini un messaggio ancora più forte di speranza e per farli sentire protagonisti di una storia straordinaria. Non ci fermeremo qui – concludono i soci fondatori di Acapulco – già abbiamo importanti progetti per il futuro, e sicuramente tra questi rientrerà la conferma di iniziative proposte precedentemente come la raccolta dei giocattoli, la sensibilizzazione in occasione della giornata del Donatore e i programmi di screening gratuiti»

L’intera manifestazione è stata accompagnata dalle note della banda musicale di Gualtieri Sicamino che con la loro musica ha scaldato il cuore dei piccoli ricoverati.

Presenti anche l’assessore comunale Francesco Coppolino, la consigliera comunale di Milazzo Maria Magliarditi e quella di San Filippo del Mela Annalisa De Gaetano.

Dopo l’emozionante discesa, i supereroi hanno fatto visita ai piccoli pazienti dei reparti del nosocomio mamertino e hanno distribuito i regali a tutti i bimbi frutto della racconta dell’associazione di Torregrotta.

«Fare questo lavoro – confessa la direttrice della UOC di Pediatria e Neonatologia Ada Betto – è fonte di grande soddisfazione ma allo stesso tempo richiede grande responsabilità perché prendersi cura dei neonati e dei bimbi malati deve essere fatto con un’etica e una professionalità ineccepibile». La dottoressa svolge il suo ruolo da ormai 30 anni e in quest’attività che richiede grande impegno non ha mai valutato l’opzione di mollare. «Gli occhi che brillano e il sorriso dei bambini – continua la responsabile – sono la testimonianza che fare del bene ripaga sempre».

A rivestire i panni dei supereroi sono i coraggiosi supereroiacrobatici che a livello nazionale fanno tappa nei vari ospedali d’Iitalia per accendere una scintilla di gioia in ogni famiglia che affronta l’avversario terribile della malattia. «La scelta dei supereroi – confessa il volontario che veste i panni di Hulk– non è casuale ma è mirata perché i bambini, come i veri supereroi, possono riscontrare nella loro figura la grande forza che devono mettere nella battaglia contro la malattia».

Non si tratta solo di un’occasione di festa e di divertimento ma è soprattutto un gesto di grande valore umano. «Noi supereroi – condivide il riferente Fulvio Molinaro dell’associazione “SuperEroiAcrobatici Odv Ets” – siamo contentissimi perché il nostro obiettivo è quello di dare forza ai bambini ma soprattutto ai genitori che affrontano questi momenti di difficoltà e credo fermamente che la giornata di oggi abbia raggiunto i risultati sperati» Tutti i bambini sono supereroi e i veri supereroi non si arrendono mai ed è stato proprio questo il messaggio che la giornata di sabato 14 dicembre si proponeva di raggiungere.

Articolo e Video Alessia Giunta

GUARDA IL FOTORACCONTO DELLA GIORNATA:

