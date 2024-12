Consegna Borse di studio “Da Vinci”, taglio del nastro per laboratorio intitolato a Giuseppe Tusa

Sono state consegnate agli studenti del Nautico dell’istituto Leonardo Da Vinci le borse di studio messe a disposizione dalla Caronte & Tourist che sin dall’inizio della storia del Nautico è stato vicino alle iniziative della dirigente scolastica Stefania Scolaro.

Otto i ragazzi che hanno ricevuto la borsa di studio: Giorgia Pascale, Francesco Calí, Daniele Giorgianni, Salvatore Chiofalo, Kevin Maisano, Alessio Pelleriti, Alessandro Cardullo, Alessia D’Amico. Alla cerimonia che si è svolta nell’aula magna dell’istituto hanno preso parte il sindaco di Milazzo Pippo Midili, il Comandante della Capitaneria di Porto Alessandro Sarro, il provveditore Leon Zingales, il Commissario dell’Autorità portuale dello Stretto Antonio Ranieri, padre Saverio Cento, rettore del Santuario San Francesco di Paola, Vincenzo Franza di Caronte & Tourist Isole Minori S.p.A insieme ll responsabile del personale e comunicazione Tiziano Minuti e la signora Adele Chiello Tusa. Il sindaco Midili nel sottolineare l’importanza di Milazzo come città di mare, con un porto che rappresenta dal punto di vista economico un riferimento fondamentale per l’Autorità portuale, si è complimentato con la dirigente per l’incremento del numero degli studenti che oggi frequentano il Nautico: partito nel 2014 con 32 alunni, oggi ne conta oltre 260.

Ad essere presenti anche i vecchi diplomati del settore Nautico. La loro presenza per testimoniare il simbolo della testimonianza degli sbocchi lavoratori che questo settore può offrire agli alunni che decidono di frequentarlo.

A seguire si è svolta la cerimonia di intitolazione del laboratorio di elettronica ed elettrotecnica a Giuseppe Tusa, giovane milazzese morto durante il crollo della torre piloti al porto di Genova nel 2013 un giovane marinaio come tanti di voi che, anche se non c’è più, resterà sempre tra noi» ha ribadito la preside Scolaro.

Presente anche la mamma Adele Tusa che ha espresso sentimenti di stima e affetto nei confronti della dirigente e di tutti i ragazzi li presenti. «Siete fortunati – ha detto la signora Tusa – ad avere una mamma così, perché la dirigente prima di ricoprire questo ruolo è una grande mamma per tutti voi studenti».

Emozionante il taglio del nastro del laboratorio e l’ingresso di mamma Adele all’interno. Ha esplorato ogni angolo ricordando suo figlio Giuseppe.

