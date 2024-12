SAN FILIPPO DEL MELA. Al via le manifestazioni natalizie di San Filippo del Mela. Un programma denso di eventi pensati per portare l’atmosfera di festa in ogni frazione della cittadina. Spazio alla musica, al food, all’animazione per bambini, ma anche a momenti strettamente connessi con le antiche tradizioni religiose, come la novena dell’addolorata, dal 16 al 24 dicembre nel borgo antico di San Filippo centro.

«Quest’anno desideriamo vivere un Natale di prossimità – dichiara il sindaco Gianni Pino – in cui ogni quartiere è protagonista e tutte le generazioni sono coinvolte. Grande spazio, a tal proposito, abbiamo voluto dare ai bambini, a cui sono dedicate le serate di animazione con artisti di strada, zucchero filato e tanti giochi in programma il 13, il 17 e il 19 dicembre a Corriolo, Croce Caruso e Cattafi. Immancabile, inoltre, la casa di Babbo Natale, che sarà allestita in Piazza Fulci».

«Allo stesso tempo – prosegue Pino – il nostro pensiero è andato agli anziani filippesi, per i quali è stata organizzata una serata di animazione presso la sede della Pro Loco. L’atmosfera natalizia arriverà anche nelle case di riposo, con l’esecuzione di brani natalizi con strumenti della tradizione popolare».

Un’attenzione particolare sarà, inoltre, dedicata al presepe, simbolo per eccellenza della tradizione natalizia cristiana. Sabato 14 dicembre verrà inaugurato quello allestito a Piazza Duomo, il giorno successivo nella Sagrestia Maggiore del Duomo prenderà il via una mostra di presepi artistici siciliani e napoletani, mentre le scuole cittadine, anche quest’anno, si sfideranno nella ormai consueta gara per il presepe più bello ed originale.

Evento clou del programma sarà il presepe vivente “Il sogno di Maria”, curato dal regista Rocco Chinnici, che si svolgerà nelle serate del 26 e 29 dicembre e il 3 gennaio a San Filippo centro, nel borgo antico. Un vero e proprio viaggio itinerante in grado di ripercorrere, attraverso ben 30 quadri scenici e circa 110 figuranti coinvolti, i momenti più importanti della vita di Gesù, vissuti da Maria in un sogno.“Il Sogno di Maria” è giunto alla ventesima edizione e nel corso degli anni ha vinto numerosi premi: per ben nove volte è stato insignito del titolo di presepe migliore d’Italia e per una volta di quello di presepe migliore d’Europa.“Ho consegnato questo premio direttamente a Papa Francesco – dichiara l’autore e regista Rocco Chinnici – ricevendo i suoi complimenti. Mi è capitato di vedere persone piangere dinanzi ad alcune scene drammatiche e ridere in altre. È il bello di questo presepe, che permette a ciascuno di rivivere l’atmosfera dei tempi di Gesù”“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta del regista Chinnici di realizzare questa edizione del suo presepe nel borgo storico di San Filippo del Mela” – spiega il vicesindaco Valentino Colosi.

Una iniziativa avanzata dal gruppo Lab0, che ha trovato l’adesione di diverse associazioni e numerosi cittadini. “La sacra rappresentazione, così strutturata – aggiunge Colosi – coinvolgerà oltre 100 figuranti, generando una sinergia positiva in circa 30 scene che si dipaneranno lungo le stradine e i vicoli del borgo antico di San Filippo centro, che per l’occasione potrà mostrare il suo fascino ai visitatori. Un ringraziamento a tutte le associazioni e i cittadini che stanno collaborando alla realizzazione e buona riuscita di questo nutrito programma di eventi. Un lavoro di squadra, che trova la sua essenza nella sinergia e nella coralità. Con i colleghi Francesco Iarrera, Teresa Artale, Carmelo Fiorello e Ferdinando Vento, il coordinamento del sindaco Pino, l’impegno del Presidente del Consiglio Saporita e dei Consiglieri comunali, il fondamentale supporto degli uffici comunali, abbiamo cercato di contribuire a migliorare l’offerta di eventi nel territorio comunale. Da qui la scelta del titolo del programma generale: Natale insieme. Il mio ringraziamento, infine, va all’assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo per il contributo fornito”. Sarà un Natale diverso dal solito quello filippese, che spazia dai consueti mercatini allestiti al Parco Corolla ai meno usuali appuntamenti sportivi, quali passeggiate ecologiche curate dagli Isotopi del Mela e attività sportive.Non potevano mancare i consueti concerti delle due bande locali a cui quest’anno si aggiungerà il saggio delle majorettes. Il 5 gennaio la conclusione degli eventi con l’iniziativa “Aspettando la befana” a cura dell’UPCF.

