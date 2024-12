Trentasei nuove disposizioni del Nuovo Codice della Strada del entreranno in vigore oggi, 14 dicembre. Stretta su Smartphone, Alcool e Sicurezza alla Guida.

Con l’introduzione del nuovo Codice della Strada, sono state rafforzate le misure per garantire una maggiore sicurezza sulle strade italiane. Tra le principali novità spiccano sanzioni più severe per chi utilizza il cellulare al volante, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, insieme a norme stringenti per l’uso di monopattini e biciclette.



TELEFONINI AL VOLANTE. Sospensione immediata. Chi viene sorpreso alla guida con lo smartphone rischia una multa compresa tra 250 e 1.000 euro, oltre alla sospensione automatica della patente per una settimana, a condizione che si abbiano almeno 10 punti. Se i punti sono inferiori, la sospensione aumenta a 15 giorni. La recidiva comporta una sanzione fino a 1.400 euro, sospensione della patente fino a tre mesi e decurtazione fino a 10 punti.

I tempi di sospensione possono raddoppiare se l’uso del telefonino causa incidenti o mette in pericolo altri utenti della strada.



GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. Tolleranza zero. Chi guida sotto l’influenza dell’alcool dovrà affrontare pene severissime.

-Tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l: multa tra 573 e 2.170 euro, sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

-Tasso tra 0,8 e 1,5 g/l: doppia sanzione (detentiva e pecuniaria) e sospensione da 6 mesi a 1 anno.

-Tasso superiore a 1,5 g/l: pena detentiva, multa e sospensione della patente da 1 a 2 anni.

Per i neopatentati, il limite di tolleranza è zero nei primi tre anni dal conseguimento della patente. Ogni violazione comporta una decurtazione di 10 punti e, in alcuni casi, l’obbligo di installare il dispositivo alcolock sul veicolo.



GUIDA SOTTO STUPEFACENTI. Revoca immediata. Chi guida sotto l’effetto di droghe vedrà scattare automaticamente la revoca della patente e una sospensione di tre anni, senza necessità di dimostrare uno stato di alterazione. Fanno eccezione i consumatori di cannabis terapeutica.



ECCESSO DI VELOCITÀ E AUTOVELOX. Superare i limiti di velocità di oltre 10 km/h ma meno di 40 km/h comporta una multa tra 173 e 694 euro. Per infrazioni ripetute nei centri abitati, la sanzione aumenta fino a 880 euro con sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Nel caso di più violazioni rilevate dagli autovelox sullo stesso tratto di strada in un’ora, si applica una sola multa, aumentata di un terzo.



TUTELA ANIMALI E SOSTENIBILITÀ. Sanzioni severe anche per chi abbandona animali in strada: la patente può essere sospesa o revocata per un periodo da sei mesi a un anno, con il rischio di pene detentive fino a sette anni in caso di incidenti gravi.



BICICLETTE E MONOPATTINI. Più Regole, maggiori tutele. Il nuovo codice introduce l’obbligo per gli automobilisti di mantenere almeno un metro e mezzo di distanza durante il sorpasso dei ciclisti.

Per i monopattini elettrici diventano obbligatorie la targa, l’assicurazione e il casco, oltre al divieto di circolazione contromano e sulle strade con limiti superiori a 50 km/h. Tuttavia, per alcune di queste misure saranno necessari regolamenti attuativi.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin