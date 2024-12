Next

E quel poveretto ha davvero rischiato di lasciarci le penne, di morire strozzato. Si è trattato di un attentato alla sua vita o di un semplice incidente? Questa commedia, ha visto protagoniste loro: le donne, una moglie, due suocere ed un marito sottomesso, totalmente succube di moglie e madre . Questa recita è stata un magnifico regalo per gli anziani, che sono tati partecipi , hanno interagito e seguito con grande entusiasmo . A fine commedia c’è stato uno scambio di regali tra i nonnini ed i ragazzi. Applausi e complimenti da parte di tutti e belle parole di apprezzamento da parte della dirigente Alma Legrottaglie, presente al debutto.

Prima della commedia un tg, ha introdotto il postino speciale di c’è Posta dalla Garibaldi che ha consegnato dei videomessaggi girati dagli alunni per gli anziani ed un patto di amicizia. E poi, è stata la volta dei magnifici protagonisti alle prese con una commedia scritta da Camillo Vittici e riadattata dalla professoressa Caliri, ruotante attorno ad una maledetta unghia finta. Chissà infatti, come una maledetta unghia finta che la protagonista Giulietta si era fatta applicare, è andata a finire nel minestrone di Giovanni.

Gli anziani della struttura di riposo Oasi San Paolo di Cettina Bucca , hanno avuto il piacere di essere spettatori di una divertentissima commedia in due atti recitata dai ragazzi della classe III C del plesso Garibaldi. Ventuno alunni preparati, dalla professoressa Maria Grazia Caliri e da due validi collaboratori, Angelo Mancuso e l’istrionico attore ed animatore David Amalfa , hanno intrattenuto il pubblico con battute esilaranti.

Stamattina per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Secondo di Milazzo è stata una mattinata speciale di incontro tra due generazioni.

