Serie B, la Svincolati Milazzo conferma il secondo posto in classifica

Serie B, la Svincolati Milazzo conferma il secondo posto in classifica

Svincolati Milazzo – Castanea Basket 100-72 Parziali: 26-7 56-32 77-53. Dopo il successo esterno di domenica scorsa sulla Basket School Messina, la Svincolati Milazzo rifila il centello al Castanea Basket nel turno infrasettimanale, al termine di una gara dominata sin dalla palla a due.

Un successo che conferma i ragazzi di coach Priulla al secondo posto im classifica. La Svincolati parte forte e trascinata dalle realizzazioni del trio Rimsa-Scredi – Quarta va sul +8 dopo i primi tre minuti di gioco. Gli ospiti non trovano la via del canestro e Milazzo ne approfitta, Lalic scalda la mano, Rimsa domina sotto le plancie non disdegnando le conclusioni da oltre l’arco e così la Svincolati tocca il +14 a 4’00 dalla prima sirena, 16-2.

Vona prova scuotere i suoi ma due bombe di Giambò intervallate da un canestro di Lalic fiondano Milazzo sul +19 al termine del primo quarto. Roberto per gli ospiti apre il secondo periodo con una tripla ma Milazzo risponde prontamente. Scredi con un gioco da tre punti ed un canestro da oltre l’arco di Rimsa lanciano i padroni di casa sul +24 a 6’40 dal riposo lungo. Castanea ci prova ma i milazzesi spingono sull’acceleratore e dopo la bomba di Malual il tabellone segna il +28. Gli ospiti accusano il colpo, Angarica tenta di ridurre il gap ma il buon impatto con la gara di Giannullo e la tripla di Lalic allo scadere confermano i biancoblù avanti e sul +24, punteggio 56-32.

Al rientro la musica non cambia, il duo Rimsa – Quarta colpisce ancora e Castanea affonda sul – 33 a metà frazione . La formazione di Coach Cavalieri ha una reazione di orgoglio e piazza un parziale di 12-2 accorciando così sul – 21 a 1’40 dalla terza sirena.

Nei secondi finali del quarto giunge poi la nuova realizzazione dalla distanza di Giambò che fissa il punteggio sul 77-53 prima degli ultimi dieci minuti di gioco. Ultimo periodo con Bolletta e compagni in totale controllo, gloria anche per il giovanissimo Giunta (classe 2009) che nei secondi finali va a referto realizzando la bomba che fa toccare quota cento ai padroni di casa, risultato finale 100-72.

Svincolati Milazzo: Salvatico 2 Malual 12 Quarta 12 Giambò 11 Lalic 13 Bolletta 2 Rimsa 25 Giunta 3 Giannullo 4 Scredi 16 All.Priulla 1°Ass. Ferlisi/ 2°Ass.Marisi

Castanea Basket: Cassano 4 Bellomo 14 Valente, Roberto 14 Boccasavia 3 Natalini 5 Giovani, Libro ne Vona 2 Mulevicius 3 Angarica 27 All. Cavalieri

Arbitri: Filesi – Beccore

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin