Si sono svolti a Torino, al Palazzo del Nuoto, i Campionati Italiani Invernali Master di Nuoto, quest’ anno alla loro seconda edizione. Per la società Asd Swimblu di Milazzo hanno partecipato alla manifestazione Lidia Perdichizzi e Tiziana Smedili, rispettivamente con le gare 50 e 100 delfino, 100 misti-100 rana.

Lidia Perdichizzi ha conquistato l’argento nei 50 delfino M40 con il tempo di 36.03, suo nuovo personal best.

«Bellissima esperienza e forti emozioni, per questa esperienza vissuta in un contesto di grande rilievo e Carattere Nazionale» commentano le due atlete mamertine. Soddisfazione anche da parte degli allenatori Sandro Torre e Simone Zappia che sono già proiettati per il prossimo impegno stagionale del 26 gennaio a Sant’ Agata.

