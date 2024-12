Quindici nuove barelle al Pronto Soccorso Milazzo. Una novità che contribuirà a ottimizzare le procedure di accoglienza dei pazienti. Il Direttore del Pronto Soccorso Salvatore Scapaci esprime «grande soddisfazione per questo significativo miglioramento, che non solo velocizza le operazioni di ricovero, ma garantirà anche un servizio più efficiente e sicuro per la comunità».

«Le nuove barelle – continua – rappresentano un passo avanti nell’impegno del nostro personale sanitario di operare sempre nell’interesse della salute dei nostri cittadini. Siamo convinti che queste migliorie contribuiranno a un’assistenza tempestiva e di qualità, salvaguardando la salute dei pazienti e rispondendo prontamente alle esigenze di emergenza. Ringraziamo la direzione strategica dell’Asp che ha fatto un ulteriore sforzo per l’Ospedale Fogliani e ha reso possibile questo importante traguardo. Continuiamo a lavorare con dedizione per garantire il miglior servizio possibile alla nostra comunit».

