Esordio vittorioso per due giovanissimi milazzesi nella Coppa Italia di Mma (Arti Marziali Miste) disputata a Roma lo scorso 7 dicembre.

Simone Iannello e Giorgio Andaloro, rispettivamente di 12 e 13 anni, hanno partecipato per la prima volta ad una competizione ufficiale in questo sport da combattimento portando alto l’orgoglio di Milazzo.

Guidati dai coach Roberto Andaloro e Ivan Nania, insieme alla collaborazione di tutto il Team Rudis di Milazzo, i due giovanissimi hanno affrontato il combattimento con grande coraggio e intensità ottenendo un risultato soddisfacente.

Iannello ha ottenuto il primo e Andaloro il secondo posto. «In quanto sport a contatto – spiega Roberto Andaloro – le Mma permettono ai nostri ragazzi di confrontarsi in modo reale e concreto (con la massima sicurezza possibile) e poter sviluppare coraggio, determinazione, concentrazione, oltre ad essere un’ottima valvola di sfogo dello stress accumulato quotidianamente nella nostra società. Ringrazio il Team Aurora di Roma per il supporto tecnico-organizzativo».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin