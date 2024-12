Milazzo, incidente in via Ciantro. Un ferito grave

Incidente auto moto in via Ciantro, tra lo svincolo Piazza Marconi e via Montecatini. C’è un ferito grave. Un ragazzo a bordo del mezzo a due ruote, a causa dell’impatto, è finito violentemente a terra.

Le sue condizioni sembrano gravi. E’ rimasto immobile e sanguinante a terra con una ferita alla testa in attesa dell’ambulanza del 118 arrivata da Spadafora.

A quanto pare a provocare l’incidente è stata l’auto, guidata da una donna, che ha frenato bruscamente.

Sul posto la Polizia Locale che sta facendo i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Successivamente è arrivata in supporto una pattuglia dei carabinieri di Milazzo.

La viabilità è rallentata

AGGIORNAMENTO. Il ragazzo ferito è stato trasportato in elisoccorso a Messina dopo essere stato portato in ambulanza all’ospedale Fogliani di Milazzo. Sullo scooter, Honda Sh Mode 125, c’era un altro ragazzo rimasto lievemente ferito e medicato al nosocomio milazzese.

