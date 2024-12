Domani, venerdì 13 dicembre, alle 18 sarà inaugurata a piazza Marconi la pista di ghiaccio che rappresenta la principale attrazione del periodo natalizio.

Poco prima il sindaco Midili presenzierà alla cerimonia inaugurale della “barca artistica” frutto della creatività di Bartolo Lo Presti e Nuccio Pensabene.



Si entrano così nel vivo delle manifestazioni promosse dall’amministrazione comunale per il periodo delle festività. In questi giorni sono state completate anche le luminarie nelle principali zone cittadine.

«Una serie di eventi – afferma l’assessore allo sviluppo economico, Angelo Maimone, che oltre a fare scoprire il territorio puntano a promuovere la cultura e le tradizioni natalizie milazzesi e a valorizzare i prodotti enogastronomici locali».

Le manifestazioni interesseranno oltre piazza Marconi, la via Medici e piazza Duomo, con animazione per bambini, installazioni luminose e mercatini dedicati all’enogastronomia natalizia. La pista di ghiaccio sicuramente sarà una grande attrazione per i giovani così come lo è stata la ruota nel periodo estivo. «L’obiettivo è – conclude l’esponente della giunta Midili – creare un’atmosfera natalizia accogliente e adatta alle famiglie cercando anche di stimolare l’afflusso dei visitatori supportando così anche l’economia locale».

Sempre domani sera con inizio alle 21 la prima rappresentazione della stagione teatrale al “Trifiletti” con “Il Berretto a sonagli” che vedrà sul palco Enrico Guarneri.

Inaugurata anche la mostra-concorso dei presepi delle scuole cittadine. Oltre una ventina di opere, realizzate con passione e impegno dai bambini della scuola dell’infanzia, dai ragazzi delle scuole di secondo e terzo grado e dagli istituti superiori, sono ora esposte per il pubblico.

La mostra è aperta a ingresso gratuito: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Fine settimana: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Ogni visitatore avrà la possibilità di votare il presepe preferito, contribuendo così all’assegnazione del premio finale.

Avviati anche alla Biblioteca Zipe di palazzo D’Amico, i progetti natalizi promossi dai ragazzi del progetto “Resilienza Culturale” interno al Servizio Civile Universale 2024/2025 con la condivisione dell’assessore ai beni culturali Lydia Russo. Le attività si concluderanno giorno 23 dicembre e si caratterizzeranno per due tipologie di attività. La prima è denominata “Regala un libro” ed è pensata per tutti, senza limiti d’età. I volontari selezioneranno e confezioneranno i libri, pronti per essere scelti dagli utenti. La scelta avverrà in modo originale: ogni confezione sarà accompagnata da una frase, un indizio o una parola chiave che svelerà qualcosa sulla trama e/o il genere dell’opera, mantenendo però contenuto, titolo e autore segreti (fino al momento dell’apertura del proprio pacco regalo).

L’altra iniziativa, dedicata ai più piccoli è stata chiamata “La Posta di Babbo Natale”. In biblioteca sarà allestito un piccolo “ufficio postale” dove i bambini, accompagnati dai loro genitori, potranno recarsi per scrivere la loro letterina a Babbo Natale, decorarla a loro piacimento ed imbucarla nell’apposita cassetta. Sarà una buona occasione per farli avvicinare al mondo della lettura, con l’occasione di curiosare tra i libri per bambini e ragazzi di cui la Biblioteca dispone e, magari, prenderne qualcuno in prestito.

Queste le giornate e gli orari delle attività: sabato 14 (dalle 17 alle 20), domenica 15 (16-19), giovedì 19 (17-20) e lunedì 23 (16-19).

