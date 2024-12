Decennale Nautico, il battesimo del mare per gli alunni delle medie. Domani le borse di studio

Continuano gli appuntamenti per festeggiare il decennale del corso Trasporti e Logistica-Nautico dell’Istituto Da Vinci. Nei giorni scorsi si è svolto l’evento “Un futuro d’aMare” che ha portato in mare gli alunni delle terze medie di Milazzo, dando vita a un vero e proprio battesimo del mare. Evento che è stato suddiviso in diverse giornate, due si sono già svolte.

I ragazzi imbarcati sulle navi, messe a disposizione gratuitamente dalla Caronte & Tourist, hanno avuto l’opportunità di vivere una straordinaria esperienza a bordo.

Dopo l’accoglienza al Molo Marullo di Milazzo dove ad aspettare i ragazzi c’erano la dirigente Stefania Scolaro, i docenti e gli studenti dell’Itet Leonardo Da Vinci, gli alunni sono saliti a bordo indossando i cappelli ideati dall’Istituto. E hanno partecipato a diversi laboratori tutti a tema marino. Hanno imparato come creare i nodi marinari, gli è stato mostrato attraverso l’uso del Pc e tramite cartine come orientarsi in mare, ognuno di loro ha creato il proprio diario di bordo ed inoltre hanno viaggiato virtualmente nel mondo sottomarino grazie ai visori del MuMa Museo del Mare. Insomma lezioni di costruzione navale, cartografia e astronomia nautica.

Una volta arrivati a destinazione, è stata fatta una breve sosta nell’Isola di Vulcano dove ai ragazzi è stato concesso vivere dei momenti creativi in totale spensieratezza respirando la dolce brezza emanata dal mare.Insomma, un’esperienza a 360° che ha compreso anche l’emozionante visita guidata nella plancia dove i ragazzi, grazie alle spiegazioni degli operatori, hanno potuto osservare le azioni svolte nel ponte di comando.

Domani, venerdì 13 dicembre, invece, è in calendario un nuovo appuntamento: la cerimonia di consegna

delle Borse di Studio del Gruppo Caronte & Tourist per gli alunni eccellenti a s. 2023/24 del Corso “Trasporti e Logistica” e in contemporanea l’intitolazione del Laboratorio di “Elettronica ed Elettrotecnica” al Sottocapo 1a cl. Np/Op Giuseppe Tusa.

All’evento che si svolgerà in Aula Magna prenderanno parte la preside Stefania Scolaro, il sindaco di Milazzo Pippo Midili, il Comandante della Capitaneria di Porto Alessandro Sarro – il provveditore Leon Zingales, il Commissario dell’Autorità portuale dello Stretto Antonio Ranieri, Padre Saverio Cento, rettore Santuario San Francesco di Paola della Società Caronte & Tourist Isole Minori S.p.A Vincenzo Franza, il responsabile del personale e comunicazione della Società Caronte & Tourist Isole Minori S.p.A. Tiziano Minuti la signora Adele Chiello Tusa.

ARTICOLO di Alessia Giunta

