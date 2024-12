All’ospedale di Milazzo arrivano i supereroi preferiti da tutti bambini. Batman, Spiderman, Ironman e Hulk si caleranno dal tetto del Fogliani per portare un messaggio speciale di forza e coraggio a tutti i piccoli ricoverati del reparto di pediatria.

L’iniziativa è in programma sabato 14 dicembre a partire dalle 11 e sarà una mattinata indimenticabile per i bambini e le famiglie presenti al nosocomio mamertino. Dopo la spettacolare discesa, infatti, i supereroi visiteranno i reparti per incontrare i piccoli pazienti e dar loro forza per combattere la battaglia più importante: quella contro la malattia.

A vestire i panni dei supereroi saranno i volontari dell’Associazione senza scopo di lucro Sea “SuperEroiAcrobatici Odv Ets” e a promuovere l’evento è all’Associazione “Acapulco ETS” che porterà i giochi a tutti i. bambini presenti.

Anna Marras, fondatrice dell’Associazione “SuperEroiAcrobatici Odv Ets”, condivide il profondo significato dell’iniziativa: «Il nostro desiderio più grande è far brillare una scintilla di gioia nel cuore di ogni bambino e delle loro famiglie. Vogliamo che, anche solo per un momento, i piccoli pazienti si sentano invincibili, proprio come i loro supereroi preferiti. La malattia può essere un avversario terribile, ma noi siamo qui per ricordare loro che hanno una forza straordinaria dentro di sé, e che non sono soli in questa battaglia. Ogni saluto dalla finestra, ogni sorriso e abbraccio nei reparti porta con sé un messaggio semplice ma potentissimo: “Tu sei un supereroe, e i veri supereroi non si arrendono mai!”».

Marras, che spesso partecipa in prima persona vestendo i panni di Capitan Marvel, esprime la sua gioia nel rispondere agli inviti degli Ospedali Italiani: «Ogni volta che entriamo in un reparto e vediamo gli occhi dei bambini illuminarsi, capiamo che stiamo facendo qualcosa di straordinario. Non c’è niente al mondo che possa ripagare la felicità che proviamo nel vedere il sorriso sui loro volti. Questa è la vera magia dei SuperEroiAcrobatici».

L’iniziativa non è solo un’occasione di festa ma anche un gesto di grande valore umano. L’Associazione Acapulco ha chiesto aiuto ai SuperEroiAcrobatici per offrire ai bambini ricoverati una parentesi di normalità, dove possano sentirsi speciali e circondati dall’affetto di tutti. La calata dei supereroi non è solo una metafora, ma un vero e proprio gesto che vuole far sentire i bambini protetti e amati, come in un sogno dove la speranza e la forza sono sempre al fianco di chi ne ha bisogno.

«Siamo felici di poter portare un po’ di magia e sorrisi ai bambini che stanno affrontando momenti di difficoltà – ha dichiarato Dario Ilacqua, presidente dell’Associazione Acapulco – La collaborazione con i supereroi ci permette di dare forma a un sogno, facendo sentire ogni bambino come il vero protagonista di una storia straordinaria»

La dottoressa Betto responsabile della UOC di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Fogliani di Milazzo assieme a tutto il personale medico, infermieristico e ausiliario esprime soddisfazione e profonda gratitudine per questo gesto di grande sensibilità mostrata verso i piccoli ricoverati.

Ufficio Stampa Associazione Acapulco

