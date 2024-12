TAORMINA. Al numero 54 di Corso Umberto I di Taormina, Amore Private Gallery inaugura la mostra dell’artista milazzese Giuseppe La Spada.

L’inaugurazione in collaborazione con il Cirs Casa Famiglia e alla presenza della sua presidente Maria Celeste Celi e dello chef stellato Pietro D’Agostino è in programma per sabato 14 dicembre, alle 17.

Cornice di meraviglie naturali, Taormina è da sempre culla delle arti e madre di legami profondi con gli artisti che la scelgono. Amore Private Gallery vuole essere uno spazio prestigioso che dà voce ad artisti e visitatori senza mai fermarsi ad un solo tipo di arte.

È per questo che a fare da sfondo alle opere del grande artista siciliano, non saranno solo le sale della galleria, ma l’ente del Terzo Settore Cirs in collaborazione con lo chef D’Agostino che farà degustare il suo panettone. Il primo passo per apprezzare l’idea di un’arte antica, quella culinaria, che vuole coccolare i visitatori durante il viaggio davanti alle fotografie selezionate da La Spada noto per l’uso nelle sue opera di elementi naturali.

Il percorso espositivo della selezione di opere rimarrà aperto ai visitatori fino al 6 gennaio 2025.

