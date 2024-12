A Milazzo arriva “C’è Posta per Te”, ma la postina non è di Canale 5. E il video diventa virale

Una delle “postine” di C’è Posta per Te, la popolare trasmissione di Canale 5, è stata avvistata a Milazzo. Esattamente nella via Giorgio Rizzo dove si sono subito accalcati numerosi curiosi in cerca di selfie e video. E soprattutto per scoprire a chi era diretta la lettera sorpresa.

In realtà non si trattava di una “postina” del programma televisivo, ma di una trovata pubblicitaria dell’agenzia immobiliare milazzese della famiglia Formica. E la “postina” era Giusy Messina, una dipendente che, imitando la trasmissione, ha proposto la vendita di un appartamento.

A prestarsi alla messa in scena anche la reale venditrice dell’immobile che ha partecipato al video che adesso è diventato virale.

«Abbiamo voluto avvicinarci alla comunità in modo originale, mettendo al centro il nostro legame con il territorio”, ha confessato Fabio Formica da sempre supportato dal padre Enzo.

Non è la prima volta che l’agenzia di Milazzo si fa notare per i suoi risultati e la sua intraprendenza. L’agenzia a maggio, infatti, è stata inserita tra le migliori 20 agenzie immobiliari della Sicilia nel 2022, ricevendo il prestigioso riconoscimento “Top Agency Sicilia” dalla Camera di Commercio di Catania.

