Next

Next

Mariagrazia, durante un breve intervento, ha spiegato la sua opera. “La persona che amavo di più al mondo mi aveva tradita. Si uccide non solo a pugnalate con un coltello: anche l’indifferenza degli altri può ammazzare moralmente ed è una condizione dolorosissima quella di non essere capiti quando ci si sente abbandonati e finiti dentro”

Un convegno che ha registrato contributi importanti da parte dei due relatori: l’avvocato Filippo Barbera e lo psichiatra Benedetto Genovesi . Ad intervenire anche il presidente dell’Osservatorio Stefano Callipo , l’avvocato Rosella Nastasi , la dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Milazzo Lara La Rosa , la Tenente Nikla Mortelliti Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Milazzo, il presidente dell’associazione Aletheia Bartolo Doria , la presidente Lions Club Milazzo avvocato Daniela Duca , l’assessore allo sport Antonio Nicosia , il presidente del Movimento Sportivi Milazzesi Gianluca Venuti , la psicoterapeuta Sonia Grasso , Antonella Picciolo, nota sportiva milazzese che da anni pratica bodybuilding, disciplina a prevalenza maschile, la professoressa Antonella Costantino dell’Osservatorio di Area per il contrasto della Dispersione Scolastica e la Promozione, la pedagogista Mariapia Cocivera .

A conclusione del convegno “ Violenza contro le donne. Il punto di vista maschile ” organizzato a Palazzo d’Amico dall’ Osservatorio Violenza e Suicidi con il patrocinio del Comune di Milazzo, la responsabile siciliana dell’Osservatorio, la psicologa Valentina Sabino ha consegnato una targa al sindaco Pippo Midili quale gratitudine per l’attenzione che l’amministrazione comunale ha rivolto ad una tematica così importante.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.