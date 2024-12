Ottanta parrucche donate alle donne affette da neoplasia. Ottanta pezzi dello stesso cuore che faranno felici altrettante donne che potranno affrontare con un sorriso le cure necessarie per vincere la dura battaglia contro il cancro.

Il cuore è quello dell’artista milazzese Mariagrazia Toto che lo scorso anno ha voluto dare il suo contributo al lavoro portato avanti dalla Fondazione Siciliana per l’Oncologia della Città dello Stretto.

La Fondazione presieduta dal Vincenzo Adamo, oncologo e coordinatore della rete Re. O. S. (Rete Oncologica Siciliana), già da alcuni anni è impegnata in progetti di ricerca ed importanti iniziative volte a migliorare il percorso diagnostico assistenziale dei pazienti oncologici.

«Dopo aver scoperto – racconta Mariagrazia – la “Stanza della Bellezza” al DH Oncologico dell’ospedale Papardo, ho sentito di voler dare il mio contributo a supporto di questo che è uno dei tanti progetti realizzati dalla fondazione Siciliana per l’Oncologia».

«Si tratta di una stanza – spiega Francesca Cacciola, Case Manager e volontaria della fondazione, che si occupa della prima accoglienza del paziente oncologico e della gestione dello stesso durante il periodo di cura, oltre ad essere l’anima della stanza perché accoglie e supporta con amore e dedizione le pazienti che le si rivolgono – in cui per le pazienti vengono organizzati corsi di trucco, donate parrucche e forniti consigli per la cura estetica».

Proprio per contribuire al lavoro che viene svolto all’interno di questa stanza che l’artista milazzese Mariagrazia Toto, conosciuta per le sue opere realizzate solo con il colore blu, ha creato delle agende con in copertina una sua opera e ne ha avviato la vendita. Nel giro di pochi mesi, il ricavato, insieme ad una sua personale donazione, ha consentito l’acquisto di 80 parrucche la cui donazione ufficiale è avvenuta in occasione di un importante convegno, tenutosi il 24 ottobre a Milazzo a palazzo D’Amico , organizzato dalla Toto in collaborazione con la Fondazione Siciliana per l’oncologia dal titolo “Centralità del paziente e ruolo del supporto oncologico”.

In questa occasione il professore Vincenzo Adamo ha potuto raccontare e far conoscere i progetti di cui si occupa la fondazione, parlare di innovazioni diagnostiche e terapeutiche ed approfondire il tema del tumore alla mammella insieme ad un‘equipe di professionisti oncologi: Francesca Saccà radiologa senologa, Maria Grazia Lo Schiavo chirurgo senologo, Giuseppina Ricciardi oncologo medico, Carmela Palazzolo radioterapista oncologa, Antonella Manganaro psicologa.

Durante l’evento sono state divulgate informazioni salva vita e al termine un’interessante dibattito finale ha coinvolto il pubblico presente in sala. In sala sono stati esposte alcune opere realizzate dalla dottoressa Vittoria Lombardo

«Ho la consapevolezza – conclude Mariagrazia Toto – che da un gesto di solidarietà possano nascere tante magnifiche opportunità per se stessi e per gli altri e che il bene vada raccontato, così da poter diventare contagioso».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin