A Milazzo arriva l’atletica. Finalmente i ragazzi che praticano questa disciplina sportiva non dovranno più

spostarsi. Dopo l’avvio di qualche settimana fa dei corsi, sabato scorso è stata presentata ufficialmente la “Dream Atletica Milazzo”. La conferenza stampa si è svolta all’interno della palestra Dream Fitness, struttura che collaborerà alla formazione dei giovani atleti.

La nuova società milazzese nasce dall’esperienza e professionalità di atleti internazionali come Antonio Trio, campione italiano di salto in lungo e la campionessa Maria Ruggeri affiancati dai tecnici Salvatore Saraò, Franz Cutelli, Giuseppe Locandro e Giulia Rappazzo.

I corsi per bambini e ragazzi hanno già preso il via regalando ai partecipanti momenti unici di sport vissuto con grandi professionisti.

Perchè quella messa in piedi è una squadra di grande spessore tecnico che si è presentata alla città davanti agli occhi attenti di Totò Gebbia, consigliere nazionale Fidal ed ex presidente regionale che ha colto l’occasione, nel suo intervento, di mettere in evidenza l’importanza di un’iniziativa di questo tipo ma anche la necessità di avere nel più breve tempo possibile impianti adeguati.

«Grazie al prezioso aiuto e supporto di mia moglie Maria Ruggeri – ha detto Salvatore Saraò, presidente della società, ormai direi leggenda dell’atletica leggera nel nostro territorio, e grazie alle idee sviluppate quest’estate con Gianluca Venuti, ho deciso di fondare questa società. E ho deciso di chiamarla “Dream Atletica Milazzo”, dream come sogno, il sogno, di allenare tanti ragazzi milazzesi, magari in una struttura adeguata, ma al momento anche per strada, come ho fatto da piccolo».



La Dream Atletica Milazzo, infatti, è stata presentata la prima volta proprio nell’ambito della quarta edizione della giornata di Educazione allo Sport, iniziativa organizzata dal Movimento Sportivi Milazzesi presieduto da Gianluca Venuti. «E’ stata per noi – aggiunge Venuti – una grande soddisfazione. Da anni lavoriamo per ottenere risultati di questo tipo così come vogliamo che questa città abbia impianti adeguati ed efficienti alle esigenze dei vari sport».

Durante la presentazione si sono alternati al microfono per il benvenuto il sindaco di Milazzo Pippo Midili, l’assessore allo sport Antonio Nicosia, Davide Dramis e l’architetto milazzese Claudio Lucchesi vincitore del titolo italiano master 55 nei 400 ostacoli e Santino Smedili che ha tracciato la storia dell’Atletica a Milazzo, lui è stato uno dei primi allenatori della Città del Capo.

Interessante l’intervento dello Psicologo dello Sport Marco Italiano che ha parlato

dell’importanza dello sport per i ragazzi, sempre più dipendenti dai dispositivi tecnologici, e soprattutto del valore che può avere uno sport praticato all’aperto.

