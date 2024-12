Milazzo, inaugurata la Mostra “Arte in galleria”. Resterà aperta fino al 6 gennaio

Inaugurata a palazzo Gemelli di via Medici a Milazzo la mostra d’arte contemporanea “Arte in galleria“. Mostra organizzata per il terzo anno consecutivo dall’Associazione artistico culturale Milarte fondata dagli artisti milazzesi Giuseppe Nicosia e Mariagrazia Toto.

L’associazione che ha sede in via Umberto I ha come obbiettivo quello di divulgare l’arte e di renderla accessibile a tutti. All’inaugurazione è intervenuto l’architetto Giovanni Pantano che ha dato una lettura di quello che è lo stato dell’arte contemporanea ed ha insistito sull’importanza della divulgazione della stessa ai fini della conquista della libertà interiore di ogni individuo.

Alla mostra sono presenti con le loro opere gli artisti: Maria Teresa Giunta, Ada Ingegneri, Rosa Venuto Battaglia, Maria Raffa, Caterina Burokova, Mariagrazia Toto, Rosaria Di Fina Lupo, Fulvia Rocca, Tarcisio Merenda, Giuseppe Nicosia, Rosso Stark, Sergio Del Prete, Giuseppe Di Giovanni, Maurizio Guerreschi, Domenico Santangelo. L’allestimento con ingresso libero, resterà aperta al pubblico fino al 6 gennaio .

