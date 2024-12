Prenderà il via giovedì prossimo il corso di dizione e public speaking organizzato dalla Figec Cisal (Federazione Italiana Giornalismo Editoria e Comunicazione) con Mario Parlagreco, attore e insegnante di dizione e recitazione dal 2008 nonché di Public Speaking presso Ordini professionali.

Per i giornalisti iscritti alla Figec il corso ha tariffe agevolate grazie a una convenzione sottoscritta da Mario Parlagreco con Figec Messina rappresentata dalla fiduciaria Graziella Lombardo, consigliere nazionale e componente della giunta esecutiva Figec.

L’iniziativa è stata presentata giovedì scorso nella sede della Figec di viale Boccetta, ed è rivolta in particolare ai giornalisti ma anche a chiunque desideri migliorare il proprio modo di comunicare, sia nella vita quotidiana che nel proprio settore professionale, e che si trovi a dover parlare in pubblico con l’esigenza di avere una buona dizione e coinvolgere l’audience tenendo alta l’attenzione.

Obiettivo è fornire gli strumenti necessari per una comunicazione efficace che parte dalla corretta pronuncia delle parole ma anche sulla lettura espressiva di un testo, imparando ad agire sul tono, il ritmo, la gestualità e il volume ma anche postura e sguardo.

Le lezioni si terranno ogni giovedì nella sede Figec di Viale Boccetta 70 dalle 15 alle 16.30. I posti sono limitati.

Chi è ancora interessato può scrivere all’email graziellalombardo@figec.it

