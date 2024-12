La sezione AIPD Milazzo Messina ETS si aggiudica il Premio EsserCi nella categoria “Sport e benessere”.

Il premio è stato istituito dal CESV Messina per celebrare, con un riconoscimento simbolico, le organizzazioni non profit dell’Area Metropolitana di Messina. Un vero e proprio festival del volontariato.

AIPD Milazzo-Messina è una delle 50 sezioni dislocate sul territorio nazionale. Conta circa 30 soci ed è costituita da persone o familiari di persone con sindrome di Down.

Viene premiata in particolare per il progetto “A gonfie vele”, occasione unica in cui i ragazzi con sindrome di Down possono integrare la pratica sportiva e socializzante della vela all’emozione che deriva dal relazionarsi con i due elementi naturali fondamentali di questo sport: il mare e il vento.

A supporto dell’iniziativa proposta dal Cesv Messina per la categoria sport e benessere, era sceso in campo il Movimento Sportivi Milazzesi presieduto da Gianluca Venuti, invitando quanti più sportivi e cittadini a sostenere l’iniziativa dell’Aipd Milazzo.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin