Si è tenuta ieri l’inaugurazione ufficiale della Mostra/Concorso Permanente dei Presepi, un progetto che celebra la creatività e la collaborazione delle scuole del comprensorio di Milazzo. Oltre una ventina di opere, realizzate con passione e impegno dai bambini della scuola dell’infanzia, dai ragazzi delle scuole di secondo e terzo grado e dagli istituti superiori, sono ora esposte per il pubblico.

Durante l’evento inaugurale, Verdiana Venuto di E20Divini ha sottolineato il successo dell’iniziativa, evidenziando come “docenti e ragazzi si siano messi in gioco per regalare alla città un momento di creatività e condivisione importante”.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Pippo Midili e gli assessori Angelo Maiomone, Francesco Coppolino, Lydia Russo, Natasha Fazzeri e Antonio Nicosia oltre a diversi consiglieri comunali. La loro partecipazione ha sottolineato il valore di un’iniziativa che coinvolge attivamente il territorio e rafforza il legame tra istituzioni, scuole e cittadini.

Orari di visita e modalità di partecipazione. La mostra è aperta a ingresso gratuito: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Fine settimana: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Ogni visitatore avrà la possibilità di esprimere il proprio apprezzamento votando il presepe preferito, contribuendo così all’assegnazione del premio finale.

Questa esposizione non è solo una celebrazione del Natale, ma anche un’opportunità per riconoscere il talento e la dedizione delle nuove generazioni, che con il loro lavoro hanno donato alla città un momento di bellezza e unione.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin