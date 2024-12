Next

Next

Le vittorie ottenute su Academy Mvp Rio Maior (Portogallo), DLang Academy Losanna (Svizzera), Evo Sports Club (Qatar) e Oasis Basketball Academy (Gran Bretagna). Riccardo Amato, Matteo Gravina, Emanuele Aliprandi, Aleksa Ocenas, Alberto De Stefano, Leonardo Giunta, Giorgio Alioto, Francesco Aiello, Christian Lucia, Andrea Pecoraro, guidati da Coach Marisi ed accompagnati dal dirigente Scredi. Francesco Aiello e Giorgio Alioto premiati rispettivamente come MVP ed ALL STAR 5 del proprio raggruppamento.

Trionfo della Svincolati Milazzo nella tappa EYBL U17 di Rio Maior (Portogallo). I giovani di coach Marisi vincono la tappa del massimo torneo europeo giovanile svoltasi in terra lusitana con quattro successi su altrettante gare disputate, concluso cosi al primo posto in classifica il proprio raggruppamento.

Basket, l’Under 17 della Svincolati Milazzo trionfa in Portogallo

Basket, l’Under 17 della Svincolati Milazzo trionfa in Portogallo

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.