Un cappello da ufficiale per ricordare Alessandro Scalzo, il giovane milazzese morto lo scorso 26 luglio in un tragico incidente stradale. Scalzo, 26 anni, con la sua moto una Benelli trx 500 è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica pochi metri prima dello svincolo dell’asse viario, l’ingresso del quartiere di San Giovanni dove lui viveva.

Proprio sul muro di fronte il semaforo dell’incrocio è stato realizzato negli ultimi giorni un murales per ricordarlo. L’iniziativa parte dal gruppo ultras Gioventù Vecchie Maniere di cui Alessandro faceva parte. Ma per commemorarlo i suoi amici dal cuore rosso blu hanno deciso di scegliere, in accordo con la famiglia, un pezzo della sua divisa. Il cappello che indossava durante le sue giornate di lavoro sulla nave Laurana della Caronte & Tourist come 3° ufficiale di coperta.

Il disegno sta per essere ultimato con una frase scelta dalla sorella.

A realizzare il disegno Mr Cois, la stessa mano che ha tratteggiato il volto di Marco Salmeri sul muro di cinta dello stadio milazzese. E dove i suoi compagni ultras sognano un giorno di affiancare anche quello di Alessandro. Questa volta nelle vesti di tifoso del Milazzo, squadra a cui ha dedicato, fin da ragazzo, tutta la sua vita.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin