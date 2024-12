Si tratta di una pizza preparata con impasto diretto fatto con mix Petra 3 e 0102, entrambe di tipo 1 con una idratazione media, farcita con fiordilatte latteria Sorrentina, datterino rosso e giallo, e all’uscita viene aggiunto il pesto di finocchio selvatico, mandorle, acciughe del Cantabrico, mollica tostata, basilico e olio extravergine di oliva. L’idea della farcitura nasce da un piatto ideato da Stefano in cucina, una interpretazione della pasta con le sarde. Una vera sintesi tra il mondo cucina con il mondo della pizza.

Un nuovo riconoscimento il locale milazzese “Doppio Zero”, nato dal progetto di Ciccio Gitto e Stefano Scibilia . Stavolta il premio è andato al pizzaiolo Andrea Giambò , in occasione del “Taormina Gourmet” per la realizzazione delle pizza “Siso” omaggio al soprannome di Francesco Vece, giovane milazzese scomparso prematuramente a causa di un incidente stradale che nel 2019 aveva collaborato al recuperato di un capodoglio spiaggiato a Milazzo.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.