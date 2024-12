Nei giorni scorsi, a Monforte San

Giorgio i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 17enne

della zona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di coltello di genere vietato.



Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, in una via del centro, i militari dell’Arma hanno notato due giovani a bordo di un motociclo e che considerato l’atteggiamento sospetto, sono stati fermati e sottoposti a perquisizione.



E nel bauletto porta casco sono stati trovati e sequestrati quasi 20 grammi di cocaina suddivisa in 23 dosi mentre il conducente del mezzo, nella tasca posteriore dei pantaloni, deteneva un coltello a serramanico di genere vietato.



Il 17enne è stato arrestato e ristretto al Centro di Prima Accoglienza di Catania a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



La droga è stata invece inviata ai Carabinieri del Ris di Messina per i relativi accertamenti di laboratorio.







