Una delegazione di alunni della scuola primaria e secondaria del Terzo Istituto

Comprensivo ha partecipato al Solar System Tour. L’evento, che coniuga la passione per l’Astronomia e lo Sport, organizzato dall’Inaf,

Osservatorio Astrofisico di Catania e dal Centro Universitario Sportivo (Cus) dell’Università di Catania, prevede una competizione riservata alle scuole partecipanti suddivisa in tre momenti: gara sportiva, gara di cultura astronomica, classifica combinata, che somma i risultati delle prime due prove.

I bambini e i ragazzi, emozionati e motivati, si sono impegnati con convinzione sia nella preparazione sportiva sia in quella scientifica che ha preceduto l’evento, attraverso lo studio di un approfondito dossier sul sistema solare fornito dagli organizzatori.

La competizione combinata astronomia/sport ha decretato il primo scalino del podio per le squadre di alunni della scuola primaria: i campioni di tiro alla fune Asia Isgrò, Aurora Scaffidi, Diletta

Formica, Carlotta Patti, Gioacchino Sindoni, Marco Brandi, Stefano Trimboli,

Domenico Natoli; i piccoli astronomi Caterina Speziale, Bruno Gitto, Giuseppe

Guadagna, Alberto Lanuzza, Federico De Francesco, Fabio Spinola.

Il Terzo posto nella corsa veloce 60 metri è andato a Smeralda Scauso, terza secondaria.

La partecipazione al Solar System Tour ha rappresentato per la Scuola un’occasione

per valorizzare impegno, attitudini e talenti, per gli studenti un’opportunità di crescere, apprendere, mettersi in gioco e divertirsi, coniugando scienza e sport in un clima di sana e leale competizione.









Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin