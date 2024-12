Scuole chiuse a Milazzo. A causa del maltempo le scuole cittadine oggi resteranno chiuse.

A causa dell’improvviso (il bollettino della Protezione Civile indicava per la giornata odierna allerta gialla) nubifragio che in nottata si è abbattuto sulla città di Milazzo, oggi le scuole cittadine di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Il sindaco in tal senso sta predisponendo l’ordinanza che a breve sarà pubblicata.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin