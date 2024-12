Nessuna allerta meteo per domani venerdì 6 dicembre. Gli studenti delle scuole di Milazzo ritorneranno regolarmente a scuola. Gli istituti scolastici della Città del Capo sono rimasti a porte chiuse oggi, 5 dicembre, su disposizione del sindaco Pippo Midili che stamattina in maniera anomala rispetto al solito, poco prima dell’ingresso dei ragazzi a scuola, ha firmato un’ordinanza di chiusura e attivato il Coc, il Centro Operativo Comunale.

Una decisione che ha scatenato, in modo particolare sui social, le polemiche dei cittadini che hanno contestato in vari modi all’amministrazione comunale di aver firmato l’ordinanza “in ritardo”. Polemiche, giustamente, avanzate soprattutto dai genitori che alle 7.50 (momento in cui è stata diffusa la notizia) erano già in strada per accompagnare i figli a scuola. E molti ragazzi erano già arrivati nei propri istituti scolastici. Alunni che sono stati accolti dai dirigenti e tenuti in classe fino a quando non sono stati presi dai familiari.

In realtà, se c’è da fare una polemica, non è sul “ritardo” dell’ordinanza ma sulla questione allagamenti che da sempre in alcune zone di Milazzo, prima far tutte il quartiere di San Paolino, rende le strade impraticabili. Un problema fino ad oggi mai risolto. Nonostante gli interventi e i proclami delle varie amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi decenni.

Sulla questione interviene, solo in tarda serata, il sindaco Midili proprio nel momento in cui annuncia che domani le scuole resteranno regolarmente aperte nonostante la pioggia incessante di oggi.

«Stamattina ho deciso di firmare l’ordinanza – spiega il primo cittadino – e lo rifarei anche adesso, non in conseguenza di un’allerta meteo”. Il bollettino diramato ieri dalla Protezione Civile, infatti, era ed è fino alla mezzanotte di oggi di colore giallo. Un avviso di ordinaria criticità che vieta addirittura ai sindaci di chiudere le scuole.

«L’ordinanza è stata fatta – continua Midili – perchè dopo una notte di pioggia dalle 6.10 fino alle 7.05 si è abbattuta su Milazzo una bomba d’acqua che ha reso le strade, quasi tutte quelle che conducono alle scuole della città, impraticabili. La scelta è stata fatta per evitare di caricare maggiormente il traffico in un momento in cui i vigili non erano ancora neanche in servizio»

Sulla questione si apre, invece, inevitabilmente la polemica sugli allagamenti, problema che da sempre affligge Milazzo. Che, visto il perdurare negli anni, sembra essere irrisolvibile. Nella zona della piana, infatti, confluiscono le acque piovane di tutte le zone di campagna in una strada che prima erano il letto del torrente. Una quantità incalcolabile di acqua che provoca il perenne “affogamento” dei tombini.

In realtà la soluzione al problema c’è. Un progetto presentato nel 2022 in attesa di un finanziamento che stenta ad arrivare. La somma richiesta, infatti, sfiora i 22 milioni di euro. Cifra difficile da ottenere.

Per risolvere la stessa problematica in Via Tonnara, invece, l’amministrazione comunale ha firmato di recente un accordo con l’Autorità di Sistema Portuale.

