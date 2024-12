“Mentuccia” compie un anno. Il laboratorio artigianale di conserve isolane e prodotti tipici siciliani, con sede nella storica e centrale via Umberto I di Milazzo, taglia il suo primo traguardo.

Il bilancio ad un anno esatto dall’apertura nella città del Capo è decisamente positivo, ben oltre le aspettative che Anita aveva quando ha lasciato la piccola realtà di Santa Marina Salina per trasferirsi nella città di Milazzo. L’entusiasmo e l’apprezzamento ricevuto dalla gente e attività del posto, che le hanno affidato anche la produzione conto terzi, ha permesso un rapido passaparola e in poco tempo l’attività ha preso il volo, diventando un punto di riferimento imprescindibile per gli acquisti di prodotti artigianali e chicche gastronomiche da poter anche spedire ai propri familiari lontani che vivono in tutta Italia e all’estero.

Una grande attenzione per la selezione delle materie prime, la cura e la dedizione nella lavorazione, con l’aiuto della mamma Rosalba, caposaldo di esperienza e creatività, la passione per la ricerca e la sperimentazione culinaria e il risultato è garantito.

Marmellate, confetture, mostarde piccanti, patè e pesti, sott’oli, sughi, salse, capperi e malvasia. Insomma la tradizione chiusa in un barattolo.Sono questi i prodotti dell’azienda eoliana “Mentuccia”.

Una piccola impresa di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali nata nel 2017 a Santa Marina Salina. Esattamente sette anni fa, infatti, Anita e sua madre Rosalba hanno dato vita a un laboratorio artigianale di conserve ideato con il preciso intento di mettere insieme tradizione e innovazione. Un connubio che si è rivelato vincente. I loro prodotti ormai da tempo raggiungono ogni parte del mondo. «Lavoriamo – spiega Anita – per promuovere e tutelare il ricco patrimonio eco-gastronomico isolano, realizzando prodotti unici per genuinità e qualità. Per questo motivo, lavoriamo esclusivamente con i frutti del nostro territorio, 100% isolani e glutenfree». Un modo per mantenere sapori e odori di un’isola incantevole come Salina. Dalle mani di Anita e Rosalba, infatti, utilizzando le ricette di una volta, prende vita una produzione integralmente artigianale e senza aggiunta di conservanti, addensanti o aromi artificiali.

«Fin da subito – conclude Anita – la nostra unicità ha attirato l’attenzione dei tanti nostri clienti locali ma anche dei Siciliani che vivono in tutto il mondo. Noi con i nostri prodotti facciamo arrivare un po’ di Salina e di Sicilia nelle loro case». Nel 2023 la scelta di trasferire l’azienda a Milazzo, per motivi familiari ma anche commerciali, essendo una cittadina offre maggiori possibilità di vendita nell’arco dell’intero anno e non solo della ristretta stagionalità a cui purtroppo è legata l’isola minore.Tra i prodotti più apprezzati i “mai-senza” il loro patè di agrumi, pesto alla Filicudara e il patè di capperi con mentuccia e mandorle. A chi le chiede se le manca Salina la risposta è che la propria casa è insostituibile, ma l’accoglienza ricevuta dalla città di Milazzo l’ha resa una degna e calorosa seconda casa.

Mentuccia vi aspetta tutti i giorni (domeniche incluse) per scegliere insieme i preziosi doni gastronomici da condividere in queste feste che sono alle porte. Patè e pesti, marmellate e confetture, sott’oli vegetali e ittici, pasta artigianale di grani antichi, sughi pronti, miele e olio locali, capperi e vini di Salina, biscotti tipici, creme dolci spalmabili, panettoni salati e tante altre deliziose novità. Confezioni di ogni fascia di prezzo, box regalo e ceste aziendali. Consegnano a domicilio e spediscono in tutto il mondo.”

