I servizi proseguiranno nelle prossime settimane. «Una sinergia importante quella che il locale Comando porta avanti con le forze dell’ordine e l’azienda sanitaria – ha affermato l’assessore Francesco Coppolino – finalizzata al rispetto delle normative in materia sanitaria e sulla sicurezza stradale. Ringrazio il comandante Villari ed il personale per la puntuale attività svolta al servizio dei cittadini»

Il Comando di Polizia Locale, agli ordini del comandante Giacomo Villari , in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, ha inoltre operato negli ultimi giorni 50 posti di controllo su strada, con 734 verifiche a veicoli e persone e la contestazione di 64 violazioni al Codice della strada tra le quali la guida con patente e revisione scaduta, mancanza di assicurazione e modifiche non omologate sui veicoli.

Disposta la chiusura di un locale e multato il titolare, dovrà pagare 5000 euro di sanzione. Il provvedimento a seguito di controlli ispettivi congiunti da parte della Polizia Locale e dell’Asp di Milazzo nel corso del quale sono state accertate diverse irregolarità sanitarie in materia di pulizia dei locali e corretta conservazione degli alimenti.

Chiuso per irregolarità sanitarie un locale di Milazzo. Controlli Asp e dei vigili urbani

