Milazzo, al via nel quartiere Sacro Cuore “Natale tra Noi”. Ecco il programma

Milazzo, al via nel quartiere Sacro Cuore “Natale tra Noi”. Ecco il programma

“Natale tra Noi” è pronto a partire. La seconda edizione del Natale del quartiere Sacro Cuore si appresta ad essere ricca di avvenimenti e a confermare i numerosi consensi ottenuti già lo scorso anno.

Un modo questo per animare un quartiere e le sue vie interne che rimangono meno coinvolti dalle luci e iniziative del centro cittadino. E così dopo l’accensione delle luminarie, il programma prevede una serie di eventi che accompagneranno i cittadini per tutto il mese di dicembre fino al giorno della Befana.

Si partirà l’8 dicembre con l’inaugurazione del presepe in Piazza Sacro Cuore, all’interno della rotonda. Il 15 dicembre sarà dedicato alla novità di questa edizione, ovvero il Sacro Cuore Christmas Event, un villaggio di Natale con food, attrazioni e mercatini natalizi e per finire il concerto del Luciano Fraita Show. Spazio ai cori parrocchiali con un concerto il 17 dicembre mentre il 19 la banda musicale “Mascagni” accompagnerà per le vie del quartiere Babbo Natale.

Il 20 e 21 dicembre dalle 19 il Natale dei bambini, con la preghiera a Gesù e la tombolata. Il coro Gospel “Voci di Gioia” si esibirà il 22 dicembre nella chiesa del Sacro Cuore, per un concerto di beneficenza. E il 23 saranno i più giovani intonare canti e musica accompagnati dalla banda Mascagni, in questo caso con la Junior Band.

Non mancherà il tradizionale suono della zampogna per le strade della città arriverà il 24 dicembre dalle 18.30 alle 20.

Ultimo appuntamento il 6 gennaio, con il concerto dell’Epifania sempre nella chiesa del Sacro Cuore, a cura dell’Ensamble vocale “Cantica Nova” diretta dal Maestro Francesco Messina. Un Natale dunque quello organizzato dalla parrocchia del Sacro Cuore, guidata dal parroco Padre Dario Mostaccio, con il patrocinio del comune di Milazzo, che saprà intrattenere e coinvolgere i bambini e le famiglie del quartiere, una collaborazione che ha visto in primo piano anche i commercianti per cercare di rivalutare il quartiere, dare movimento e un segno di unità che vada oltre i giorni di festa del Natale.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin