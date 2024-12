Presentata oggi, alla presenza dell’assessore alle attività produttive del Comune di Milazzo Angelo Maimone e dell’ingegnere Antonio Bruno, fondatore e direttore del gruppo Orientamento, la quarta edizione di “Meeting JOB sicurezza, formazione”, che avrà luogo nei giorni 5 e 6 dicembre a Milazzo, a Palazzo D’Amico e al Teatro Trifiletti. L’iniziativa è organizzata dal gruppo Orientamento con il patrocinio del Comune di Milazzo, la collaborazione della Confederazione Cifa e dell’Ente Paritetico Epar ed il contributo del Fondo Interprofessionale FonARCom.

L’evento è ormai un appuntamento ricorrente e atteso dagli addetti ai lavori per approfondire le delicate tematiche legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro e i discutere delle principali novità legislative.

Quest’anno, ai convegni specifici in programma nelle mattinate del 5 e 6 dicembre, si aggiungerà una serata di spettacolo, in cui la delicata tematica della “cultura della sicurezza” sarà affrontata con una diversa modalità comunicativa. Sul palco saliranno artisti, magistrati, rappresentanti del mondo delle istituzioni e professioni, ciascuno dei quali darà voce ad uno dei principi animatori dell’evento.

Il Meeting JOB prenderà il via giovedì 5 dicembre alle 9 con un convegno a Palazzo D’Amico dedicato al mondo delle imprese. Due, in particolare, gli argomenti affrontati: “Il nuovo accordo Stato – Regioni sulla formazione sulla sicurezza” e “Le modifiche al testo unico sulla sicurezza: la sospensione delle attività produttive per violazioni delle norme antinfortunistiche e la patente a punti in edilizia”.

L’incontro, introdotto dal consulente HSE Alberto Bruno, è rivolto principalmente agli imprenditori, che avranno la possibilità di approfondire le ultime novità in materia di sicurezza con alcuni tra i maggiori esperti del settore, tra cui Manlio Sortino – presidente dell’ente bilaterale confederale intersettoriale EPAR e Salvatore Maddio, dirigente dell’associazione datoriale CIFA Italia, ente bilaterale EPAR. Degno di interesse sarà, inoltre, l’intervento dell’ing. Carmelo Raimondo, Responsabile della sicurezza della Raffineria di Milazzo, che condividerà con i presenti l’esperienza maturata in azienda in materia di sicurezza.

Fari puntati sulle pubbliche amministrazioni, invece, nella mattinata di venerdì, in cui è previsto un forum dal titolo: “La sicurezza sul lavoro nella pubblica amministrazione: l’importanza dell’organizzazione interna”. Introdotto da Antonio Bruno, nella sua veste di responsabile della sicurezza del comune di Milazzo, l’incontro rappresenterà un momento di confronto e dibattito sull’importanza dell’organizzazione interna a ciascun ente. Saranno presenti, tra gli altri: il deputato regionale Pino Galluzzo, il sindaco di Milazzo Pippo Midili, il presidente del consorzio Amp Capo Milazzo, Giovanni Mangano, Enrico Zaccone, dirigente dell’Ispettorato del lavoro territoriale di Messina, Fabio Marino, dirigente dell’ufficio tecnico del comune di Milazzo. Tra i contributi della mattinata anche quello di Mjriam Arena, medico competente del Servizio di prevenzione dei rischi dell’Asp di Messina, e di Rosario Piraino, dottore commercialista.

“La sera del venerdì andremo tutti a teatro – dichiara Antonio Bruno – per trascorrere una piacevole serata di intrattenimento, senza tuttavia perdere di vista l’obiettivo del Meeting JOB: fare incontrare tutte le componenti del mondo del lavoro, della sicurezza, della formazione e dell’impresa, favorendo un dialogo che sia, principalmente, costruttore di cultura”.

Tra gli ospiti della serata, che sarà condotta da Monica Leofreddi, la cantante Francesca Alotta e il comico Massimo Spata.

Ai momenti di spettacolo si alterneranno momenti di riflessione sulla cultura della sicurezza.

“Si parla molto di cultura della sicurezza, ma non sempre in piena consapevolezza. Noi cercheremo di affrontare l’argomento senza la presunzione di fornire una risposta – dichiara ancora Bruno – ma con l’impegno di fare informazione attraverso l’incontro e il confronto delle parti, stimolando il dialogo e la riflessione”.

Ospiti del talk show saranno la deputata regionale Bernadette Grasso, il procuratore capo presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Verzera, Giuseppe Lo Presti, avvocato penalista, Fortunato Laganà direttore tecnico della Raffineria di Milazzo, il direttore del Parco Corolla Santi Grillo, Gianni Gruttadauria, coordinatore responsabile delle attività di promozione e diffusione del FONACORM.

Presente all’evento anche l’ASD Svincolati Milazzo, che con la simpatica mascotte porterà colore ed allegria in teatro, ricordando ai presenti che la cultura della sicurezza va coltivata in tutti gli ambiti.

