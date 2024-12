Una cassetta riutilizzabile e riciclabile, simbolo di sostenibilità in dono a Papa Francesco. Il regalo è stato fatto da Carmen Parisio Di Penta, direttore generale di Marevivo, che ha partecipato all’udienza con il pontefice, in occasione della Giornata Mondiale della Pesca.

Uno strumento per combattere l’inquinamento marino da polistirolo, materiale pericoloso e letale per la fauna marina, molto usato nel comparto ittico e che si disperde con estrema facilità in mare.

Il dono a Papa Francesco è arrivato anche a nome dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo affinché continui a parlare al mondo di futuro sostenibile.

