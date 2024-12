La realizzazione della Casa della Salute nei locali poliambulatorio ex Inam e l’attivazione del polo sanitario presso ex scuola Walt Disney suscita l’ira di Simone Magistri, ex componente della giunta Midili, che mette nero su bianco tutto il suo disappunto e manda una nota alla stampa

«Come apprendo dai social, l’amministrazione comunale tenta ancora una volta maldestramente di attribuirsi meriti per finanziamenti ed opere che non sono di sua competenza – scrive – Dopo la rotatoria all’uscita dell’asse viario di Ponente presentata in un recente video come risultato di quest’amministrazione, ma in realtà realizzata dalla città metropolitana di Messina, adesso è il turno della casa della salute. Intervento di esclusiva competenza dell’Asp Messina, senza che il Comune abbia fatto alcunché in merito»

A spingere Simone Magistri a scrivere contro l’attuale amministrazione comunale sono le notizie apparse sulla stampa qualche giorno fa.

«Nei post sui social e sui titoloni dei giornali ci si vanta per la realizzazione della casa della salute e per il ritorno del 118 a Milazzo, che comunque richiederanno per stessa ammissione dell’Asp Messina almeno un paio d’anni, dimenticando di dire che Milazzo è stata privata nell’ambito degli stessi fondi Pnrr di risorse per circa 3 milioni di euro che dovevano essere destinate alla riqualificazione del vecchio Ospedale di Vaccarella da trasformare in ospedale di comunità, ovvero per altre opere indispensabili sul territorio e che invece sono stati strappati alla nostra comunità, nel silenzio complice dell’amministrazione comunale, e destinati alla riqualificazione dell’ex ospedale Mandalari di Messina. E poi si spaccia la realizzazione del parcheggio multi piano di via Impallomeni come opera a servizio di queste nuove strutture sanitarie, quando in realtà il progetto dell’opera risultava predisposto e incluso già dal 2015 nel piano triennale delle opere pubbliche, quando ancora non risultava programmato alcun polo della salute nella zona».

“In tutto questo – continua – nessuna notizia invece del ritorno a Milazzo di un servizio indispensabile quale la neuropsichiatra infantile attualmente allocata a Giammoro, con gravissimi disagi per l’utenza proveniente anche dalle isole Eolie“

