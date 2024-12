Svincolati Milazzo – Bim Bum Rende 78-71. Parziali :18-16 38-29 59-44. Prosegue la striscia positiva della Svincolati Milazzo che batte anche Rende confermando la seconda posizione in classifica. Una gara che la compagine di coach Priulla ha condotto sin dalla prima frazione, chiudendo sul +9 al riposo lungo, allungando negli ultimi due periodi, vantaggio massimo + 20 a 4:20 dalla sirena, per poi tirare i remi in barca nel finale e vincendo sul +7.

La Svincolati parte forte sospinta falle realizzazioni di Rimsa e Quarta ed è +7 dopo i primi tre minuti di gara. La panchina ospite obbligata al timeout prova a dare i giusti correttivi, ma al rientro Milazzo allunga ancora. Bellati e De Angelis provano a scuotere i suoi, Rende accorcia sul – 3 a 4’33 dalla prima sirena. Salvatico e Lalic ricacciano dietro i calabresi ma nel finale del quarto gli ospiti tornano sotto e chiudono sul – 2, 18-16.

In avvio della seconda frazione Gatta agguanta la parità, ma solo per poco, Scredi e Rimsa realizzano e Milazzo tocca il +6, 25-19 a 6’30 dal riposo lungo. Scredi realizza la tripla del +9, Giannullo in evidenza ed i padroni di casa volano sul +11. Rende prova a ridurre il gap ma Bolletta e compagni tengono gli avversari sul – 10. Gli ospiti piazzano la bomba del – 7, Giambò e Lalic rispondono prontamente e per i mamertini è di nuovo +11. Il quarto si chiude poi sul +9 Svincolati, 38-29.

Il terzo quarto registra in apertura due triple dei locali, Salvatico e Lalic colpiscono e Milazzo va sul +15, 44-29. I milazzesi difendono forte, Rende non trova la via del canestro e così i padroni di casa si lanciano sul +19 a 6:04 dalla terza sirena. Baquero e Ballati tengono però in vita la formazione calabra che accorcia sul – 10 ma nel finale del periodo Rimsa prima e Salvatico dopo riportano la Svincolati sul +15, 59-44.

In apertura dell’ultimo quarto arriva la bomba di Salvatico, +18. I biancoblù ben controllano la gran, Rende tenta ancora ma la tripla di Giambò ed un’ottimo Quarta affossano Rende sul – 20 a 4’20 dalla sirena. Per la squadra di Coach Carbone i giochi sono ormai chiusi, Milazzo rimane avanti, +19 a 2’10 dalla sirena ma stacca la spina. Gli ospiti riescono a rendere meno pesante il passivo nel finale ed al giungere della sirena il tabellone decreta la vittoria della Svincolati Milazzo sul punteggio di 78-71 tra gli applausi del pubblico.

Svincolati Milazzo. Salvatico 15 Malual 3 Quarta 10 Giambò 6 Lalic 7 Bolletta 9 Rimsa 13 Giunta, Giannnullo 5 Scredi 10

Allenatore Priulla / Vice Allenatore Ferlisi

Bim Bum Rende. Gatta 3 Donnici ne Beyrne Gomez, Lucadamo, Ginefra 3 Shvets 7 Ballati 16 Tartamella 5 Baquero 19 Guido, De Angelis 18

Allenatore Carbone

Arbitri: Filesi M – Caputo

