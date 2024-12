Per consentire l’espletamento di lavori nell’area di cantiere di villa Nastasi, il comandante della Polizia locale Giacomo Villari ha emesso un’ordinanza con la quale dispone il divieto di sosta con rimozione forzata, nei giorni dal 02/12/2024 al 14/12/2024, dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e comunque fino al termine dei lavori, sull’intero perimetro di piazza Nastasi.

Nello specifico: Via Massimiliano Regis nel tratto compreso tra piazza Nastasi lato ovest e piazza Nastasi lato est sul lato destro della carreggiata secondo il senso di marcia; Via Tenente La Rosa nel tratto compreso tra piazza Nastasi lato ovest e piazza Nastasi lato est sul lato destro della carreggiata secondo il senso di marcia;– Lato est piazza Nastasi nel tratto compreso tra via M. Regise via Ten. La Rosa sul lato sinistro della carreggiata secondo il senso di marcia; Lato ovest piazza Nastasi nel tratto compreso tra via M. Regis e via Ten. La Rosa sul lato destro della carreggiata secondo il senso di marcia.

Nell’intera zona già da alcuni giorni è stata collocata la segnaletica.

