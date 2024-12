Durante tutto il mese di dicembre sono in programma molti altri eventi musicali e cene concerto che andranno avanti con il format del tributo.

La serata è un connubio tra cucina e musica. Verrà, infatti, data importanza al menu studiato dallo chef Massimo Milano ma anche alla musica. Per l’occasione il ristorante dell’Eolian si trasformerà in una sala concerto con al centro i musicisti che suoneranno al passo con i ritmi della cena.

Il primo in programma è un tributo a Lucio Dalla, eseguito dal gruppo Aristos. Una serata speciale che unisce l’atmosfera natalizia, la buona cucina e la poesia della musica italiana.

Il Natale prende vita da Eolian Milazzo Hotel . Al via il 7 dicembre il primo appuntamento di una serie di cene concerto che andranno avanti per tutte le festività natalizie.

