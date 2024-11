Decennale Nautico “Da Vinci”, al via gli eventi. Il logo: “rappresenta il mare, il coraggio e l’energia”

Si è svolto il primo appuntamento in programma delle manifestazioni promosse in occasione del decennale dell’indirizzo nautico del Leonardo Da Vinci. Il 27 settembre al Teatro Trifiletti si è svolto il primo incontro con il coinvolgimento delle terze medie della città di Milazzo.

La settimana scorsa, invece, la preside Stefania Scolaro ha organizzato un nuovo incontro dopo quello che si è svolto a Palazzo D’Amico per presentare in maniera più dettagliata il logo ideato dagli stessi studenti della scuola.

«Il logo proposto – spiega la professoressa Francesca De Gaetano – realizzato dai ragazzi di Grafica e Comunicazione e supportato dai preziosi input creativi del nostro Dirigente Scolastico, racconta la nostra identità in quanto ITET “Leonardo Da Vinci”, istituto Nautico e milazzesi, anime fatte di mare e terra sospese tra Ponente e Levante, coinvolti in un rapporto simbiotico con il mare che, storicamente, è stato per noi porto sicuro e padre accogliente ma anche richiamo all’avventura e al coraggio, dirompente energia creatrice pronta a spingerci verso nuovi traguardi. Attraverso linee pulite ed essenziali, colori identitari e rimandi iconici, abbiamo voluto dare forma alla continua evoluzione propria delle maree, che questa scuola insegna a governare, veleggiando verso un futuro di mare e un futuro da amare».

Si tratta di un logo estremamente efficace che gioca, con astuzia, sulla componente numerica che rappresenta i 10 anni di crescita che hanno accompagnato dal 2015 al 2025 questo settore dedicato all’esperienza marittima.

Le diverse tonalità di colore riescono perfettamente a trasmettere ciò che l’elemento marino esprime, infatti il blu scuro richiama la familiarità che lega il mare e l’Istituto, mentre il blu scelto con sfumatura più chiara esprime l’energia emanata dalle leggere onde.

Inoltre, il lettering è coerente con il pittogramma ideato ed è proprio per questo che le sue caratteristiche sono la leggibilità, l’agilità e soprattutto la modernità che lo contraddistingue.

L’efficacità e la potenza del marchio progettato dai grafici del Leonardo Da Vinci risiede nella versatilità che gli appartiene. Un logo che è stato utilizzato anche per capi di abbigliamento come cappelli e magliette e anche su attrezzatture scolastiche e le agende.

A dare il via alla presentazione del 27 novembre ci ha pensato il sindaco della città di Milazzo Pippo Midili che con la dirigente scolastica Stefania Scolaro ha accolto il caloroso pubblico di ragazzi presenti.

Durante la manifestazione si sono susseguiti una serie di interventi: il presidente dell’Area Marina Protetta Giovanni Mangano, il comandante della Capitaneria di Porto Alessandro Sarro, il direttore del MuMa Museo del Mare Carmelo Isgrò, gli esponenti dell’associazione Mare Vivo, il rappresentante della Caronte & Tourist e quelli dei docenti delle Scuole Medie e dell’istituto Leonardo Da Vinci.

Una delle presenze più importanti all’interno del comitato è quella della nipote di Luigi Rizzo, Luisa Bonaccorsi, che sul palco ha portato con commozione i ricordi che legano Milazzo e suo nonno.

«Luigi Rizzo – ricorda la preside Stefania Scolaro – era un uomo di valori, legato alla famiglia, alla patria e al mare e noi come istituto nautico siamo sempre presenti e grazie alla sua storia siamo qui a sostenere il suo esempio prendendolo sempre come punto di riferimento.»

A fine incontro, il tempo è stato dedicato agli interventi dei ragazzi che chiamati sul palco hanno espresso i loro feedback. «Per me – confessa una ragazza al pubblico – quello di oggi è stato un incontro importante e soprattutto formativo che ha dato luce a quello che potrei fare nel mio futuro»

Sono stati tanti i commenti positivi dei ragazzi che grazie all’incontro interessante sono riusciti ad avere le idee più chiare riguardo a cosa fare nel prossimo percorso di studi che li aspetterà a breve. «Mio nonno – dice con commozione un ragazzo – proprio come Luigi Rizzo, mi ha trasmesso l’amore per il mare e da lui ho ricevuto un grande insegnamento, ovvero quello di stare sempre attento perché il mare può essere il tuo migliore amico o il tuo peggior nemico.»

Insomma, buona la prima. E il programma della manifestazioni “Un futuro d’aMare”, non si ferma qui. Le manifestazioni andranno avanti fino al mese di maggio.

