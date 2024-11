Prende il via domani, 29 novembre, il convegno interregionale sedi Sicilia “I minorenni Oggi: professionisti a confronto” che andrà avanti fino a sabato 30 a Palazzo d’Amico.

Una due giorni di interventi in cui si alterneranno avvocati, psicologi e addetti ai lavori per discutere su una serie di tematiche che ruotano intorno al mondo dei minori.

Dopo i saluti istituzionali venerdì si alterneranno: Maria Rita lelasi, Vice Presidente Nazionale Cammino, Maria Francesca Pricoco, Presidente Tribunale per i Minorenni di Messina, Sebastiano Campanella, Avvocato del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, Marcello La Bella, dirigente C.O.S.C. – Polizia Postale Sicilia Orientale, Filippo Santoro, responsabile dei Servizi Sociali e della Pubblica Istruzione del Comune di Milazzo, Agata Patti, Dirigente Neuropsichiatria Infantile Asp Messina, Marco Italiano, Psicoterapeuta ad Approccio Strategico, Angelica Furnari, libraia e tiktoker. Gli interventi verranno moderati da Riccardo Liotta, presidente Cammino Catania e coordinatore Regionale Cammino.

I lavori proseguiranno la mattina del 30 novembre coordinati da Maria Barbara Giardinieri, presidente Cammino Siracusa e Vice presidente Nazionale per le Isole. A relazionare saranno Giuseppina Siracusa, avvocato del Foro di Barcellona e membro del CPO Barcellona P.G., Veronica De Toni, Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica c/o Tribunale Barcellona, Santa Lombardo, Dirigente Psicologo, Lara La Rosa, Vice Questore Dirigente Commissariato Milazzo, Francesco Cannavà, Psicologo e CTU, Tindaro Bellinvia, Sociologo Università di Messina, Giovanni Utano, Medico psicoterapeuta, Dirigente SER. D. Asp Milazzo, Candido Bonaventura, Avvocato del Foro di Messina e Presidente Consiglio di Disciplina Messina.

Il convegno è stato organizzato da Cammino, Camera Nazionale Avvocati per le persone, i minorenni e per le famiglie con il patrocinio del Comune di Milazzo, e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto e l’ordine degli assistenti sociali, consiglio regionale Sicilia.

