Trent’anni di attività raggiunti con impegno e passione. Il prestigioso traguardo è stato raggiunto da Id Parrucchieri & Estetica di Milazzo.

Il salone milazzese che si trova nella centralissima piazza Nastasi al numero civico 12 nasce nel lontano 1994 da un’idea imprenditoriale di Maria Assunta Vaccarino supportata dal marito Piero Merlino che nel corso degli anni è subentrato nella gestione del negozio insieme ai figli, attuali responsabili di sala, Luana e Luca.



Il salone nel tempo è diventato un vero e proprio punto di riferimento per le donne milazzesi. L’attività, infatti, in questi 30 anni è cresciuta non solo in termini di esperienza ma grazie anche alla costante partecipazione a corsi di aggiornamento seguiti in tutta Italia per cercare di stare sempre al passo con le varie tendenze e utilizzando prodotti, anche curativi, professionali e tutti di fascia molto alta.



ID PARRUCCHIERI è un posto dove puoi scegliere un ventaglio di servizi vastissimo. Si occupa di estetica, cura del corpo, trattamenti viso, massaggi, riflessologia plantare, analisi con tricocamera, protesi capillare certificata con dispositivo medico.



Inoltre l’attività nel 2022 ha ricevuto la Certificazione Monacelli Italy Salon premiata con 3 Stelle Plus.

Ad essere apprezzati anche gli ambienti ampi e accoglienti. In grado di mettere le clienti a proprio agio regalando momenti di relax unici per la loro particolarità

I trent’anni sono stati festeggiati venerdì 22 novembre con una festa a cui hanno partecipato tutte le clienti. Quelle storiche e quelle nuove attratte dai numerosi servizi offerti dal salone milazzese.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin