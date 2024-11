Il Tribunale del Riesame di Messina, oggi, ha accolto le istanze delle difese, annullando l’ordinanza emessa dal GIP di Messina che aveva disposto il sequestro delle tre aziende Caruter s.r.l., Multiecoplast s.r.l. e Onofaro Antonino s.r.l. coinvolte in un’indagine sullo smaltimento dei rifiuti

Le società coinvolte, operanti in settori strategici legati allo smaltimento dei rifiuti, avevano subito il provvedimento di sequestro che riguardava anche i rispettivi compendi aziendali. Grazie all’intervento dei rispettivi team legali, le aziende sono ora state integralmente restituite ai loro amministratori e soci, ripristinando i pieni poteri deliberativi e gestionali.

Le aziende sono state rappresentate da un pool di avvocati di alto profilo:

La Caruter s.r.l.: assistita dagli Avvocati Natale Bonfiglio, Salvatore Silvestro, Antonello Scordo e Gianfilippo Ceccio.

La Multiecoplast s.r.l.: difesa dagli Avvocati Francesco Pizzuto e Valerio Spigarelli.

L’Onofaro Antonino s.r.l.: rappresentata dagli Avvocati Giuseppe Mormino e Riccardo Rotigliano.

Il Tribunale del Riesame ha accolto i ricorsi delle difese, ritenendo non sussistenti i presupposti per mantenere il provvedimento cautelare a carico delle società. La decisione ha portato all’immediato dissequestro delle aziende, che sono state restituite ai loro titolari e amministratori in carica al momento del provvedimento.

Questa pronuncia rappresenta una significativa vittoria processuale per le aziende coinvolte. Il ripristino della piena operatività consente alle imprese di proseguire le loro attività, garantendo la tutela dei lavoratori, dei clienti e dell’indotto economico legato alle loro operazioni.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin