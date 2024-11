Lunedì 2 dicembre grande evento per l’Istituto Comprensivo Secondo di Milazzo che ospiterà il famoso booktoker di Pace del Mela Carmelo Romano diventato popolare sulla piattaforma social Tik Tok dove condivide consigli di lettura in piccoli video dall’account Timida libreria del riccio.

I suoi numerosissimi follower apprezzano i suoi consigli e il suo stile diretto, per questo è tra i booktoker italiani più seguiti. Inaugurerà le biblioteche dei Plessi Garibaldi, Rizzo e della primaria Piaggia.

Chi meglio di lui poteva parlare di libri ai ragazzi? Racconterà di sé, del suo amore per la lettura e dell’uso consapevole di piattaforme come Tiktok che se utilizzate bene possono cambiarti la vita in meglio e farti superare insicurezze come è accaduto a lui. Porterà dei libri, darà consigli di lettura e risponderà a tutte le curiosità dei ragazzi delle classi prime dei plessi Rizzo e Garibaldi.

Giocherà coi libri e li racconterà come fa nei suoi video, in modo estremamente personale, mescolando la sua innata creatività con una grande componente ironica.

